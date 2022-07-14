Вандалы испортили стенды на новой площадке на Девятом поселке в Нижнем Тагиле

Posted 14 июля 2022, 12:10
Published 14 июля 2022, 12:10
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Мужчина отправился на спортивную площадку 12 июля и обнаружил, что все стенды были исписаны словом «Скука». К открытию фестиваля уличного спорта 3 июля организаторы уже оттирали надписи вандалов на территории площадки, а теперь рисунки появились вновь.
Эти надписи я также видел на обществе инвалидов на Вагонке, узнал, что там поймали двух пацанов, которые это рисовали на фасаде здания. Тематика граффити похожа, тоже есть слово «Скука», — рассказывает TagilCity.ru общественник Александр Коченков.
Теперь тагильчанин планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы они установили виновников в порче информационных стендов и корта.
Я сегодня буду подавать заявление в полицию. Граффитисты эти надоели, честное слово. От них никакой красоты, испоганили все! — возмущается общественник.
Ранее с порчей фасада и режимной таблички аналогичными записями столкнулось общество инвалидов в Дзержинском районе. Там по кадрам с камер видеонаблюдения удалось установить нарушителей. Общественная организация планирует подавать иск в суд, чтобы взыскать с семей несовершеннолетних вандалов средства на замену испорченной таблички и ремонт фасада здания.
Спортивная и детская площадки на Девятом поселке в Нижнем Тагиле были открыты в 2020 году в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда». С тех пор вандалы уже неоднократно ломали и портили надписями элементы объекта.