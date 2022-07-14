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Posted 14 июля 2022, 12:10

Published 14 июля 2022, 12:10

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Вандалы испортили стенды на новой площадке на Девятом поселке в Нижнем Тагиле

14 июля 2022, 12:10
Надписи «Скука» черным маркером появились на информационных стендах в Дзержинском районе Нижнего Тагила, рассказал TagilCity.ru Александр Коченков. Общественник-инвалид возмущен поведением вандалов и планируется обратиться в тагильскую полицию.

Мужчина отправился на спортивную площадку 12 июля и обнаружил, что все стенды были исписаны словом «Скука». К открытию фестиваля уличного спорта 3 июля организаторы уже оттирали надписи вандалов на территории площадки, а теперь рисунки появились вновь.

Эти надписи я также видел на обществе инвалидов на Вагонке, узнал, что там поймали двух пацанов, которые это рисовали на фасаде здания. Тематика граффити похожа, тоже есть слово «Скука», — рассказывает TagilCity.ru общественник Александр Коченков.

Теперь тагильчанин планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы они установили виновников в порче информационных стендов и корта.

Я сегодня буду подавать заявление в полицию. Граффитисты эти надоели, честное слово. От них никакой красоты, испоганили все! — возмущается общественник.

 

Ранее с порчей фасада и режимной таблички аналогичными записями столкнулось общество инвалидов в Дзержинском районе. Там по кадрам с камер видеонаблюдения удалось установить нарушителей. Общественная организация планирует подавать иск в суд, чтобы взыскать с семей несовершеннолетних вандалов средства на замену испорченной таблички и ремонт фасада здания.

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Спортивная и детская площадки на Девятом поселке в Нижнем Тагиле были открыты в 2020 году в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда». С тех пор вандалы уже неоднократно ломали и портили надписями элементы объекта.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Инвалид#Вандалы#Вандализм#Спортивная площадка#Поселок#Александр Коченков
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