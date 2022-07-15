1,5 миллиона рублей получат уральские студенты-медики за работу в селах

Также он добавил, что в последние несколько лет в регионе активно строятся новые медицинские учреждения и ФАПы в отдаленных территориях. Тем не менее нехватка медперсонала продолжает наблюдаться. В связи с этим он и утвердил новый документ, который может заинтересовать молодые кадры.