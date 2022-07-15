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Posted 15 июля 2022, 06:40

Published 15 июля 2022, 06:40

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

1,5 миллиона рублей получат уральские студенты-медики за работу в селах

1,5 миллиона рублей получат уральские студенты-медики за работу в селах

15 июля 2022, 06:40
Фото: 1MI.
За работу в сельской местности студентам-медикам выплатят по 1,5 миллиона рублей в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Если ранее в рамках данных программ выплаты перечислялись только медикам, которые переезжали в другой регион, то теперь деньги полагаются и тем, кто вернулся в свой после переезда. Информацию анонсировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, теперь студенты-медики и выпускники медколледжей смогут получать по 1,5 миллиона рублей, если вернутся в родные села и деревни для трудовой деятельности. Ведь в малонаселенных пунктах наблюдается нехватка медперсонала. 

Мне кажется, это хорошая помощь для любого начинающего специалиста, - сказал губернатор.

Также он добавил, что в последние несколько лет в регионе активно строятся новые медицинские учреждения и ФАПы в отдаленных территориях. Тем не менее нехватка медперсонала продолжает наблюдаться. В связи с этим он и утвердил новый документ, который может заинтересовать молодые кадры.  

Напомним, что ранее глава региона предложил инициативу - внести медиков и учителей в список льготников на газификацию домов. Также в области действуют и другие меры поддержки для молодых специалистов.

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#Новости УрФО#Здоровье#Врачи#Поддержка#Выплаты
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