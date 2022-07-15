1,5 миллиона рублей получат уральские студенты-медики за работу в селах

Posted 15 июля 2022, 06:40
Published 15 июля 2022, 06:40
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Если ранее в рамках данных программ выплаты перечислялись только медикам, которые переезжали в другой регион, то теперь деньги полагаются и тем, кто вернулся в свой после переезда. Информацию анонсировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
По словам губернатора, теперь студенты-медики и выпускники медколледжей смогут получать по 1,5 миллиона рублей, если вернутся в родные села и деревни для трудовой деятельности. Ведь в малонаселенных пунктах наблюдается нехватка медперсонала.
Мне кажется, это хорошая помощь для любого начинающего специалиста, - сказал губернатор.
Также он добавил, что в последние несколько лет в регионе активно строятся новые медицинские учреждения и ФАПы в отдаленных территориях. Тем не менее нехватка медперсонала продолжает наблюдаться. В связи с этим он и утвердил новый документ, который может заинтересовать молодые кадры.
Напомним, что ранее глава региона предложил инициативу - внести медиков и учителей в список льготников на газификацию домов. Также в области действуют и другие меры поддержки для молодых специалистов.