Археологи обнаружили тысячи древних артефактов в центре Екатеринбурга

Posted 15 июля 2022, 16:35
Published 15 июля 2022, 16:35
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Археологические раскопки проходили в центре уральской столицы, на улице Хохрякова. Первыми на предметы старины наткнулись строители жилого комплекса, застройщиком которого является УГМК. Затем на стройку пригласили археологов. И уже они обнаружили 8 тысяч находок, которые передадут в музеи города.
Представитель компании-застройщика утверждает, что раскопки завершатся не ранее 2024 года, а выявленные сведения, целые культурные пласты, дадут много нового об истории города.
В администрации Екатеринбурга подтвердили, что на территории планируется возведение жилого комплекса. Однако, согласно закону, если в процессе раскопок строителями найдены предметы, имеющие научную ценность, стройка приостанавливается до тех пор, пока археологи не извлекут все ценности.
Среди любопытных находок - старинные водопроводные сооружения, игральные фишки, зубные щетки, расчески и монеты, сообщает Е1.