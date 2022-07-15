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Posted 15 июля 2022, 16:35

Published 15 июля 2022, 16:35

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Археологи обнаружили тысячи древних артефактов в центре Екатеринбурга

Археологи обнаружили тысячи древних артефактов в центре Екатеринбурга

15 июля 2022, 16:35
Фото: 1MI.
На месте стройки жилого дома в Екатеринбурге археологи извлекли тысячи старинных предметов.

Археологические раскопки проходили в центре уральской столицы, на улице Хохрякова. Первыми на предметы старины наткнулись строители жилого комплекса, застройщиком которого является УГМК. Затем на стройку пригласили археологов. И уже они обнаружили 8 тысяч находок, которые передадут в музеи города. 

Представитель компании-застройщика утверждает, что раскопки завершатся не ранее 2024 года, а выявленные сведения, целые культурные пласты, дадут много нового об истории города.

В администрации Екатеринбурга подтвердили, что на территории планируется возведение жилого комплекса. Однако, согласно закону, если в процессе раскопок строителями найдены предметы, имеющие научную ценность, стройка приостанавливается до тех пор, пока археологи не извлекут все ценности. 

Среди любопытных находок - старинные водопроводные сооружения, игральные фишки, зубные щетки, расчески и монеты, сообщает Е1. 

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