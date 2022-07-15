Археологи обнаружили тысячи древних артефактов в центре Екатеринбурга

Археологические раскопки проходили в центре уральской столицы, на улице Хохрякова. Первыми на предметы старины наткнулись строители жилого комплекса, застройщиком которого является УГМК. Затем на стройку пригласили археологов. И уже они обнаружили 8 тысяч находок, которые передадут в музеи города.