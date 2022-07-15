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Posted 15 июля 2022, 13:04

Published 15 июля 2022, 13:04

Modified 29 ноября, 17:32

Updated 29 ноября, 17:32

Дмитрий Рогозин отправлен в отставку с поста главы «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин отправлен в отставку с поста главы «Роскосмоса»

15 июля 2022, 13:04
Фото: 1MI.
Президент России Владимир Путин своим приказом снял Дмитрия Рогозина с должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». В этой должности его сменил Юрий Борисов.

Указ об освобождении Рогозина от занимаемого поста действует со дня подписания - 15 июля. Другим указом президент утвердил во главе «Роскосмоса» ранее занимавшего пост вице-премьера Юрия Борисова. 

Напомним, что Рогозин возглавлял корпорацию, управляющую космической отраслью страны, более четырех лет - с 24 мая 2018 года. 

Юрий Борисов курировал в российском правительстве именно направления космоса и оборонной промышленности, а некоторое время - также гражданскую промышленность и ТЭК.

Зампредом главы правительства он тоже является четыре года. Примечательно, что на этом посту он сменил именно Дмитрия Рогозина, сообщают «Новые Известия». 

#Общество#Владимир Путин#Президент#Правительство#Космос#Роскосмос#Импортозамещение#Ракета#Космонавтика
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