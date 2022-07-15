Дмитрий Рогозин отправлен в отставку с поста главы «Роскосмоса»

Posted 15 июля 2022, 13:04
Published 15 июля 2022, 13:04
Modified 29 ноября, 17:32
Updated 29 ноября, 17:32
Указ об освобождении Рогозина от занимаемого поста действует со дня подписания - 15 июля. Другим указом президент утвердил во главе «Роскосмоса» ранее занимавшего пост вице-премьера Юрия Борисова.
Напомним, что Рогозин возглавлял корпорацию, управляющую космической отраслью страны, более четырех лет - с 24 мая 2018 года.
Юрий Борисов курировал в российском правительстве именно направления космоса и оборонной промышленности, а некоторое время - также гражданскую промышленность и ТЭК.
Зампредом главы правительства он тоже является четыре года. Примечательно, что на этом посту он сменил именно Дмитрия Рогозина, сообщают «Новые Известия».