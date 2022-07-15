Мобильное приложение ученого из Кузбасса помогает пациентам вернуть улыбку



«Если помечтать и говорить о дальнейших целях, то конечно, хотелось бы стать одной из двенадцати иных медицинских систем, которые есть в России, чтобы все медики знали, как работать с приложением, чтобы при запросе „восстановление мимики“ в поисковике выпадало наше приложение, чтобы мы могли войти в перечень ОМС и ДМС. Дать людям возможность восстанавливать мимику и лечиться вне зависимости от того, где ты находишься, потому что Россия — большая страна. Хочется, чтобы каждый человек, который столкнулся с этой проблемой, мог получить возможность пользоваться нашим приложением» — признается Денис, — «Сейчас мир поменялся, и наука — это не скучное изучение цифр, сидение в библиотеке, изучение непонятных тем. Я же ученый нового поколения, и могу сказать, что сейчас наука — про креативность, про людей, про их безумные идеи, которые они воплощают и делают этот мир лучше».