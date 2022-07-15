Рассекречено дело задержанного ФСБ высокопоставленного прокурора из Нижнего Тагила

Один из экс-коллег Терзиогло на условиях анонимности рассказал, что дело в отношении мужчины закрыли. Другой коллега пояснил, что Алексея обвиняли во взятии финансов за решение разного рода вопросов — за переквалификацию, прекращение или возобновление дел. Однажды человек, давший взятку, оказался в тюрьме, тогда он решил сдать органам своего «покровителя», утверждает анонимный коллега.