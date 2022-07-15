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Posted 15 июля 2022, 11:32

Published 15 июля 2022, 11:32

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Рассекречено дело задержанного ФСБ высокопоставленного прокурора из Нижнего Тагила

Рассекречено дело задержанного ФСБ высокопоставленного прокурора из Нижнего Тагила

15 июля 2022, 11:32
Фото: 1MI.
Дело заместителя прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алексея Терзиогло, которого в августе прошлого года задержали сотрудники ФСБ по подозрению в коррупции, рассекретили следователи.

Большая часть обстоятельств задержания зампрокурора не могут быть разглашены по закону, отметили следователи, однако о некоторых деталях они смогли рассказать, пишет Е1.

Алексея Терзиогло подозревают в крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данной статье его могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет. 

Напомним, что через два дня после задержания мужчину отпустили домой. Вскоре он уволился из органов в связи с выходом на пенсию.

Один из экс-коллег Терзиогло на условиях анонимности рассказал, что дело в отношении мужчины закрыли. Другой коллега пояснил, что Алексея обвиняли во взятии финансов за решение разного рода вопросов — за переквалификацию, прекращение или возобновление дел. Однажды человек, давший взятку, оказался в тюрьме, тогда он решил сдать органам своего «покровителя», утверждает анонимный коллега.

#Происшествия#Новости УрФО#Взятка#Прокурор#Уголовные дела
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