Рассекречено дело задержанного ФСБ высокопоставленного прокурора из Нижнего Тагила

Posted 15 июля 2022, 11:32
Published 15 июля 2022, 11:32
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Большая часть обстоятельств задержания зампрокурора не могут быть разглашены по закону, отметили следователи, однако о некоторых деталях они смогли рассказать, пишет Е1.
Алексея Терзиогло подозревают в крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данной статье его могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.
Напомним, что через два дня после задержания мужчину отпустили домой. Вскоре он уволился из органов в связи с выходом на пенсию.
Один из экс-коллег Терзиогло на условиях анонимности рассказал, что дело в отношении мужчины закрыли. Другой коллега пояснил, что Алексея обвиняли во взятии финансов за решение разного рода вопросов — за переквалификацию, прекращение или возобновление дел. Однажды человек, давший взятку, оказался в тюрьме, тогда он решил сдать органам своего «покровителя», утверждает анонимный коллега.