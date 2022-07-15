Сантехники из Краснотурьинска украли и продали дверь бомбоубежища

Posted 15 июля 2022, 17:09
Published 15 июля 2022, 17:09
Modified 15 июля 2022, 17:10
Updated 15 июля 2022, 17:10
Двое приятелей (45 и 33 года), работающие сантехниками, украли дверь бомбоубежища, находящуюся в подвале дома на улице Базстроевская в Краснотурьинске.
Сняв дверь с петель, похитители сдали ее на лом за 6 тысяч рублей. При этом владеющее бомбоубежищем Росимущество оценивает объект в 245 тысяч рублей.
При этом судить сантехником не стали. Дело в том, что они были ранее не судимы. Кроме того, они компенсировали полную сумму ущерба, сообщает «Краснотурьинск LIVE».
В то же время, к пяти годам колонии приговорен житель Верхней Пышмы, увезший на эвакуатору чужую машину из кювета. При этом он сам ехал на другой угнананной машине.