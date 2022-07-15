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Posted 15 июля 2022, 17:09

Published 15 июля 2022, 17:09

Modified 15 июля 2022, 17:10

Updated 15 июля 2022, 17:10

Сантехники из Краснотурьинска украли и продали дверь бомбоубежища

Сантехники из Краснотурьинска украли и продали дверь бомбоубежища

15 июля 2022, 17:09
Фото: 1MI.
Пара сантехников из Краснотурьинска похитила дверь бомбоубежища.

Двое приятелей (45 и 33 года), работающие сантехниками, украли дверь бомбоубежища, находящуюся в подвале дома на улице Базстроевская в Краснотурьинске. 

Сняв дверь с петель, похитители сдали ее на лом за 6 тысяч рублей. При этом владеющее бомбоубежищем Росимущество оценивает объект в 245 тысяч рублей. 

При этом судить сантехником не стали. Дело в том, что они были ранее не судимы. Кроме того, они компенсировали полную сумму ущерба, сообщает «Краснотурьинск LIVE».

В то же время, к пяти годам колонии приговорен житель Верхней Пышмы, увезший на эвакуатору чужую машину из кювета. При этом он сам ехал на другой угнананной машине. 

Преступник угнал попавший в ДТП BMW из кювета с помощью эвакуатора
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#Происшествия#Новости УрФО#Краснотурьинск#Кража#Компенсация#Ущерб#Возмещение#Сантехник#Дверь#Бомбоубежище#Прощение
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