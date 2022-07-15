«Вяжут даже стариков»: Силовики устроили облаву на Цыганский поселок в Екатеринбурге

Posted 15 июля 2022, 03:30
Published 15 июля 2022, 03:30
Modified 15 июля 2022, 06:50
Updated 15 июля 2022, 06:50
Для этого их всех задерживают и сажают в автобусы, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
В Цыганском поселке мощная облава. Причина пока непонятна. Всех вяжут, даже стариков. Задержанных грузят в автобусы — рассказывает источник.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что это профилактическое мероприятие.
У всех задержанных, по словам очевидца, просят документы и проверяют, законно ли они пребывают в России. Тех, у кого проблем с документами нет, сразу отпускают.
Напомним, 12 июня силовики уже приезжали массово в Цыганский поселок в Екатеринбурге. Причиной стала погоня за Lada Priora, за рулем которой ехал 13-летний подросток.