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Posted 15 июля 2022, 03:30

Published 15 июля 2022, 03:30

Modified 15 июля 2022, 06:50

Updated 15 июля 2022, 06:50

Массовые задержания прошли в Цыганском поселке в Екатеринбурге

«Вяжут даже стариков»: Силовики устроили облаву на Цыганский поселок в Екатеринбурге

15 июля 2022, 03:30
Фото: 1MI.

Массовые задержания прошли в Цыганском поселке в Екатеринбурге

Второй раз за неделю в Цыганский поселок в Екатеринбурге приехали силовики. Полицейские и Росгвардия решили проверить местных жителей.

Для этого их всех задерживают и сажают в автобусы, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

В Цыганском поселке мощная облава. Причина пока непонятна. Всех вяжут, даже стариков. Задержанных грузят в автобусы — рассказывает источник.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что это профилактическое мероприятие.

У всех задержанных, по словам очевидца, просят документы и проверяют, законно ли они пребывают в России. Тех, у кого проблем с документами нет, сразу отпускают.

Напомним, 12 июня силовики уже приезжали массово в Цыганский поселок в Екатеринбурге. Причиной стала погоня за Lada Priora, за рулем которой ехал 13-летний подросток. 

ОМОНовцы гнались за подростком на Lada в Цыганском поселке Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Полиция#Задержание#Росгвардия#Цыганский поселок#Екатеринбург
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