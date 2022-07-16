Полуголые девушки раздавали листовки водителям в центре Екатеринбурга

Posted 16 июля 2022, 10:03
Published 16 июля 2022, 10:03
Modified 1 октября, 12:42
Updated 1 октября, 12:42
По словам очевидцев, екатеринбурженки предлагали водителям взять листовки, но не все соглашались — некоторые не стали открывать окна машин. Оказалось, что таким образом девушки рекламировали стриптиз-клуб.
Так как полуобнаженные девушки нарушили ПДД и находились на проезжей части, которая не предназначена для пешеходов, в ГИБДД проводят проверку по данному факту, пишет Е1.
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