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Posted 16 июля 2022, 10:03

Published 16 июля 2022, 10:03

Modified 1 октября, 12:42

Updated 1 октября, 12:42

Полуголые девушки раздавали листовки водителям в центре Екатеринбурга

Полуголые девушки раздавали листовки водителям в центре Екатеринбурга

16 июля 2022, 10:03
Фото: 1MI
Две девушки в нижнем белье на перекрестке улиц Халтурина — Готвальда в Екатеринбурге раздавали листовки водителям, остановившимся на светофоре.

По словам очевидцев, екатеринбурженки предлагали водителям взять листовки, но не все соглашались — некоторые не стали открывать окна машин. Оказалось, что таким образом девушки рекламировали стриптиз-клуб.

Так как полуобнаженные девушки нарушили ПДД и находились на проезжей части, которая не предназначена для пешеходов, в ГИБДД проводят проверку по данному факту, пишет Е1.

#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Автомобиль#Листовки#Девушки#Стриптиз
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