На дым со стороны мусорного полигона пожаловались жители Невьянска

Posted 17 июля 2022, 06:01
Published 17 июля 2022, 06:01
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Жалобу местные жители отправили в мэрию Невьянского городского округа. Оттуда они получили ответ, что полигон работает законно, пишет Е1.
Также в официальном ответе указано, что полигон будет продолжать свою деятельность вплоть до конца 2024 года. Затем отходы должны перевезти в Нижний Тагил.
Но жителей подобный ответ не удовлетворил. По их словам, из-за едкого дыма им сложно даже дышать. Тяжелее всех такую атмосферу переносят аллергики и люди с хроническими болезнями. Поэтому коллективную жалобу недовольные местные жители отправили и в природоохранную прокуратуру.
В обращении к прокурору они указали, что месяц назад на полигоне произошел крупный пожар, после чего дым распространился по всей округе.