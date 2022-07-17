На дым со стороны мусорного полигона пожаловались жители Невьянска

Но жителей подобный ответ не удовлетворил. По их словам, из-за едкого дыма им сложно даже дышать. Тяжелее всех такую атмосферу переносят аллергики и люди с хроническими болезнями. Поэтому коллективную жалобу недовольные местные жители отправили и в природоохранную прокуратуру.