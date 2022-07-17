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Posted 17 июля 2022, 06:01

Published 17 июля 2022, 06:01

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

На дым со стороны мусорного полигона пожаловались жители Невьянска

На дым со стороны мусорного полигона пожаловались жители Невьянска

17 июля 2022, 06:01
Фото: 1MI.
Едкий дым с полигона тянется в сторону домов из-за сжигания сжигания мусора, сообщают жители Невьянска.

Жалобу местные жители отправили в мэрию Невьянского городского округа. Оттуда они получили ответ, что полигон работает законно, пишет Е1.

Также в официальном ответе указано, что полигон будет продолжать свою деятельность вплоть до конца 2024 года. Затем отходы должны перевезти в Нижний Тагил. 

Но жителей подобный ответ не удовлетворил. По их словам, из-за едкого дыма им сложно даже дышать. Тяжелее всех такую атмосферу переносят аллергики и люди с хроническими болезнями. Поэтому коллективную жалобу недовольные местные жители отправили и в природоохранную прокуратуру.

В обращении к прокурору они указали, что месяц назад на полигоне произошел крупный пожар, после чего дым распространился по всей округе.

#Новости УрФО#Экология#Мусор#Дым#Полигон
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