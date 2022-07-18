Голодные животные ели трупы убитых хозяев в Екатеринбурге

Первыми на дурной запах отреагировали соседи. Они стали настаивать на вскрытии жилья. После вскрытия жилья оказалось, что хозяев убили не менее двух недель назад, а их питомцы вынуждены были питаться останками, принадлежащими хозяевам. Двое из их многочисленных одиннадцати питомцев также не дожили до вызволения.