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Posted 18 июля 2022, 12:19

Published 18 июля 2022, 12:19

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Голодные животные ели трупы убитых хозяев в Екатеринбурге

Голодные животные ели трупы убитых хозяев в Екатеринбурге

18 июля 2022, 12:19
Фото: 1MI.
Из квартиры, чьи владельцы были убиты, спасли шесть кошек и трех собак, которым ради выживания пришлось обгладывать трупы владельцев.

Первыми на дурной запах отреагировали соседи. Они стали настаивать на вскрытии жилья. После вскрытия жилья оказалось, что хозяев убили не менее двух недель назад, а их питомцы вынуждены были питаться останками, принадлежащими хозяевам. Двое из их многочисленных одиннадцати питомцев также не дожили до вызволения. 

Животных передали добровольцу службы спасения «ЗооДозор» Татьяне Бронских. По ее словам, все спасенные животные находились в плачевном состоянии. Их приходилось специальным раствором отмывать от трупного яда, а также давать успокоительное, ведь животные тоже переносят стресс. 

Сейчас зоозащитница параллельно с лечением питомцев занята и поиском им новых владельцев. Например, одну из собак уже пожелала забрать соседка погибших, сообщает «КП-Екатеринбург». 

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