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Posted 18 июля 2022, 09:30

Published 18 июля 2022, 09:30

Modified 18 июля 2022, 09:30

Updated 18 июля 2022, 09:30

Губернатор анонсировал выплаты в 1,5 миллиона рублей для молодых фермеров

Губернатор анонсировал выплаты в 1,5 миллиона рублей для молодых фермеров

18 июля 2022, 09:30
Фото: 1MI.
Выплаты в 1,5 миллиона рублей для молодых фермеров и еще ряд значимых для аграрной отрасли решений озвучил губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Красноуфимск.

Ежегодно в регионе создаются современные агрофирмы. Для развития села также важно привлекать молодых специалистов. Задача поставлена губернатором лично перед профильным министром Артемом Бахтеревым. 

Известно о существовании и активной реализации программы «Земский доктор» — приезжающим трудиться в сельской местности докторам выдается до 1,5 миллиона рублей подъемных.

Такие же подъемные можно давать молодым аграриям, которые переедут в сельские территории, — уверен Евгений Куйвашев.

Кроме того, правительству поручено предоставлять жилье студентам целевых направлений.

Глава региона уверен и в том, что в помощи нуждаются решившие заняться агробизнесом с чистого листа. Для этого применяется программа « Земля за 1 рубль» — сверхвыгодная аренда именно под сельхозработы. По решению губернатора, действие программы продлевают на годы вперед.

Губернатор убежден, сельское хозяйство гарантированно станет новой точкой роста экономики края. Последние десять лет в регионе существует программа по автономному обеспечению жизненно важными продуктами. Уже удалось достичь достойные показатели, ломающие негативные. У губернатора есть уверенность, что Свердловской области по силе накормить Урал и даже другие страны. 

#Общество#Бизнес#Новости УрФО#Красноуфимск#Сельское хозяйство#Губернатор#Евгений Куйвашев#Продукция#Аграрии#Фермеры
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