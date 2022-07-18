Губернатор анонсировал выплаты в 1,5 миллиона рублей для молодых фермеров

Posted 18 июля 2022, 09:30
Published 18 июля 2022, 09:30
Modified 18 июля 2022, 09:30
Updated 18 июля 2022, 09:30
Ежегодно в регионе создаются современные агрофирмы. Для развития села также важно привлекать молодых специалистов. Задача поставлена губернатором лично перед профильным министром Артемом Бахтеревым.
Известно о существовании и активной реализации программы «Земский доктор» — приезжающим трудиться в сельской местности докторам выдается до 1,5 миллиона рублей подъемных.
Такие же подъемные можно давать молодым аграриям, которые переедут в сельские территории, — уверен Евгений Куйвашев.
Кроме того, правительству поручено предоставлять жилье студентам целевых направлений.
Глава региона уверен и в том, что в помощи нуждаются решившие заняться агробизнесом с чистого листа. Для этого применяется программа « Земля за 1 рубль» — сверхвыгодная аренда именно под сельхозработы. По решению губернатора, действие программы продлевают на годы вперед.
Губернатор убежден, сельское хозяйство гарантированно станет новой точкой роста экономики края. Последние десять лет в регионе существует программа по автономному обеспечению жизненно важными продуктами. Уже удалось достичь достойные показатели, ломающие негативные. У губернатора есть уверенность, что Свердловской области по силе накормить Урал и даже другие страны.