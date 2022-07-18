Губернатор анонсировал выплаты в 1,5 миллиона рублей для молодых фермеров

Глава региона уверен и в том, что в помощи нуждаются решившие заняться агробизнесом с чистого листа. Для этого применяется программа « Земля за 1 рубль» — сверхвыгодная аренда именно под сельхозработы. По решению губернатора, действие программы продлевают на годы вперед.