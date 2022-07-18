Люди в камуфляже с молотками избили охрану БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

Posted 18 июля 2022, 03:41
Published 18 июля 2022, 03:41
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Несколько человек в камуфляже вошли в бизнес-центр. Они принесли с собой молотки, монтировки, трубы, газовые баллончики и травматические пистолеты. По словам очевидцев, вместе с нападавшими пришел директор УК «Кировская» Михаил Ярошевский, пишет "КП-Екатеринбург".
По словам директора УК «Аурус» Алексея Шешукова, представители "Кировской" пришли в составе не менее 30 человек. Они избили администратора, а также выломали двери на первом этаже. После этого они ушли.
На место происшетвия приезжала полиция и сотрудники УБОП. Они задержали несколько человек для опроса. На данный момент работа БЦ восстановлена.
Представители обеих компаний утверждают, что они обслуживают центр. УК "Кировская" опирается на то, что с поставщиками заключены договора. УК "Аурус" ссылается на протокол собственников от октября 2021 года, а также на то, что все сети и коммуникации обслуживаются ей с февраля 2022 года.
По данным УМВД Екатеринбурга, сообщение о происшествии действительно поступало. На место выезжали наряды полиции и следственная группа. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.