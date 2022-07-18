Люди в камуфляже с молотками избили охрану БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

Представители обеих компаний утверждают, что они обслуживают центр. УК "Кировская" опирается на то, что с поставщиками заключены договора. УК "Аурус" ссылается на протокол собственников от октября 2021 года, а также на то, что все сети и коммуникации обслуживаются ей с февраля 2022 года.