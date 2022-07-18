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Posted 18 июля 2022, 03:41

Published 18 июля 2022, 03:41

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Люди в камуфляже с молотками избили охрану БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

Люди в камуфляже с молотками избили охрану БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге

18 июля 2022, 03:41
Фото: 1MI.
Нападение на охранников бизнес-центра «Манхэттен» на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге совершено 17 июля вечером.

Несколько человек в камуфляже вошли в бизнес-центр. Они принесли с собой молотки, монтировки, трубы, газовые баллончики и травматические пистолеты. По словам очевидцев, вместе с нападавшими пришел директор УК «Кировская» Михаил Ярошевский, пишет "КП-Екатеринбург".

По словам директора УК «Аурус» Алексея Шешукова, представители "Кировской" пришли в составе не менее 30 человек. Они избили администратора, а также выломали двери на первом этаже. После этого они ушли.

На место происшетвия приезжала полиция и сотрудники УБОП. Они задержали несколько человек для опроса. На данный момент работа БЦ восстановлена.

Представители обеих компаний утверждают, что они обслуживают центр. УК "Кировская" опирается на то, что с поставщиками заключены договора. УК "Аурус" ссылается на протокол собственников от октября 2021 года, а также на то, что все сети и коммуникации обслуживаются ей с февраля 2022 года.

По данным УМВД Екатеринбурга, сообщение о происшествии действительно поступало. На место выезжали наряды полиции и следственная группа. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Криминал#Нападение#Управляющая компания#Екатеринбург
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