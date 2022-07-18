Мертвый водоем. Экокатастрофа грозит Иван-озеру под Нижним Тагилом после обмеления

Posted 18 июля 2022,, 11:24
Published 18 июля 2022,, 11:24
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Еще несколько лет назад на этом месте звучали голоса десятков отдыхающих, которые любили приезжать сюда позагорать на теплом песке, искупаться в чистой воде и полюбоваться великолепными пейзажами. Люди добирались до водоема на автобусах, личных автомобилях и даже приходили пешком из города. В народе этот пруд прозвали Иван-озером, в честь директора «Уралвагонзавода» Ивана Окунева. Именно по его инициативе еще в советские времена это место было обустроено для отдыха заводчан.
Но со временем берег пруда опустел. От песчаного пляжа не осталось ни следа, подходы к берегу, когда-то отсыпанные щебнем, поросли травой. И лишь остатки костровищ с мусором вокруг напоминают о том, что люди по старой памяти все же приезжают сюда отдыхать. Свою лепту в запустение водоема внесла и прошлогодняя стихия. Наводнение разрушило укрепленный берег пруда, и он обмелел на несколько метров.
Казалось, что хуже уже не будет, однако два дня назад почту и мессенджеры редакции взорвали сообщения «Иван-озера больше нет». Водоем полностью обмелел. И теперь на его дне остались только грязь, мусор и небольшие лужи.
Ужас и грусть не передать словами. Это наше Иван-озеро. Наша Иса, где мы провели все детство. Любимого места отдыха жителей Дзержинского района больше нет, — пишет в соцсетях тагильчанка по имени Екатерина.
Как ни странно, произошло это из-за стремления, вроде бы, к благому делу. Еще в прошлом году администрация Горноуральского округа разработала проект по восстановлению берега пруда. Деньги из резервного фонда Свердловской области в размере 18 млн рублей были выделены лишь в этом году. Именно во время ремонтных работ, которые производит компания ООО «Самара-Стройком», случился полный слив воды из пруда.
Что же представляет собой Иван-озеро сегодня? Почти безжизненное поле с грязью и следами человеческой деятельности в виде мусора в том месте, где было дно, открылось журналистам TagilCity.ru. В мелких лужицах видны остатки экосистемы пруда — водоросли и моллюски в раковинах. Кстати, последних методично уничтожают стаи ворон, которые нашли для себя новое лакомство.
Самое большое скопление воды осталось в правой части пруда. Правда, она мутная — разглядеть ее дно невозможно. Лишь изредка из грязной воды выпрыгивает оставшаяся рыба, ища, возможно, свежий глоток кислорода. Кстати, о рыбе. Навстречу корреспондентам попался молодой рыбак в приподнятом настроении. На вопрос — Осталась ли здесь рыба? — он восторженно ответил:
Да. Вчера знаете, какой здесь улов был? И караси, и щука, и налим!
Видимо, благодаря таким веселым и воодушевленным рыбакам, из пруда со временем исчезнут последние представители водной фауны.
На берегу пруда обнаружились и трое рабочих, реализующих проект восстановления плотины за 18 млн рублей. Один из них возил глину в тачке на месте прорыва, который уже перекрыт земляным валом. Два других приколачивали деревянные доски к растущей на берегу сосне.
Однако все же это далеко не весь объем запланированных работ. Журналистам TagilCity.ru удалось дозвониться до руководителя проекта Виктора Павлова, который рассказал, что берег пруда укрепят новой плотиной из бетона. Ответил он и на самый волнующий вопрос: почему во время ремонта водоем полностью обмелел?
Нам пришлось полностью спустить воду, так как работы велись ниже ее уровня на 1,5 метра. После восстановления ГТС пруд вновь наполнится за счет протекающей через него реки Исы, — сообщил журналисту TagilCity.ru Виктор Павлов.
Ремонтные работы запланированы до декабря текущего года. За это время экосистема пруда, скорее всего, полностью исчезнет. И сколько времени потребуется природе для ее восстановления — неизвестно. Но говорить о том, что Иван-озеро исчезло навсегда, не стоит. Проект укрепления берега создан, чтобы снова наводнить пруд. И, возможно, через несколько лет сюда вернутся не только представители водной фауны, но и десятки голосов отдыхающих.