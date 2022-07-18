Мертвый водоем. Экокатастрофа грозит Иван-озеру под Нижним Тагилом после обмеления

Еще несколько лет назад на этом месте звучали голоса десятков отдыхающих, которые любили приезжать сюда позагорать на теплом песке, искупаться в чистой воде и полюбоваться великолепными пейзажами. Люди добирались до водоема на автобусах, личных автомобилях и даже приходили пешком из города. В народе этот пруд прозвали Иван-озером, в честь директора «Уралвагонзавода» Ивана Окунева. Именно по его инициативе еще в советские времена это место было обустроено для отдыха заводчан.