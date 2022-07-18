На предприятии в Североуральске вводят антиковидные ограничения

В пресс-службе СУБР URA.RU сообщили, что РУСАЛ с целью сбережения безопасности сотрудников принял решение о возвращении ряда антиковидных мер. Например, с 18 июля в закрытых помещениях действует масочный режим. В пресс-службе уверены, что своевременно принятые меры оградили сотрудников от в высокого процента заболеваемости и смертности, и аналогичные задачи - у новых ограничений.