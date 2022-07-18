Обшивка стелы «Город трудовой доблести» началась в Нижнем Тагиле

Posted 18 июля 2022, 09:15
Published 18 июля 2022, 09:15
Modified 25 июля 2022, 06:53
Updated 25 июля 2022, 06:53
15 июля на Привокзальной площади началась обшивка стелы, посвященной присвоению Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Ранее специалисты смонтировали каркас из нержавеющей стали, сейчас приступили к монтажу гранитных плит и алюминиевых панелей с изображением тагильчан, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Установили часть гранитных плит, остальные навешаем после установки алюминиевых панелей. Как и запланировано, закончим стелу к 12 августа, — рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Руководитель подрядной организации добавил, что барельеф по индивидуальному эскизу изготовила компания, специализирующаяся на художественном литье. Герб города и табличка с указом президента о присвоении звания, по его словам, выгравированы на матовом стекле.
Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Нижнему Тагилу по указу президента России Владимира Путина. В честь этого мэрия приняла решение изменить название территории у железнодорожного вокзала на Площадь трудовой доблести.
Изготавливает и устанавливает стелу МУП «Тагилдорстрой», выигравшее соответствующий контракт стоимостью порядка 60 млн рублей. Эта же компания занимается капитальным ремонтом транспортного узла на Привокзальной площади, на который выделено 276 млн рублей. Открытие территории и стелы запланировано на юбилей Нижнего Тагила, 12 августа.