Полковник ГИБДД Екатеринбурга отделался штрафом за тонировку на своем авто

Таким оразом Заховаеву назначен штраф в размере 500 рублей.



Напомним, ранее на ситуацию с незаконной тонировкой у высокопоставленного сотрудника ГИБДД в Екатеринбурге отреагировал глава свердловской полиции Александр Мешков. Он жестко отругал тех, кто его остановил и выписал штраф.