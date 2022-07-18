tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2022, 08:03

Published 18 июля 2022, 08:03

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Полковник ГИБДД Екатеринбурга отделался штрафом за тонировку на своем авто

Полковник ГИБДД Екатеринбурга отделался штрафом за тонировку на своем авто

18 июля 2022, 08:03
Фото: 1MI.
Высокопоставленный сотрудник ГИБДД из Екатеринбурга Игорь Заховаев наказан за тонировку на его автомобиле. Однако в отношении него не применено дисциплинарное наказание. Ему назначен штраф.

В ГИБДД считают, что полковник дисциплину не нарушал. За выявленное нарушение он привлечен к административной ответственности, пишет Е1.

Таким оразом Заховаеву назначен штраф в размере 500 рублей. 
         
Напомним, ранее на ситуацию с незаконной тонировкой у высокопоставленного сотрудника ГИБДД в Екатеринбурге отреагировал глава свердловской полиции Александр Мешков. Он жестко отругал тех, кто его остановил и выписал штраф.

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#ГИБДД#Штраф#Криминал#Наказание#Тонировка#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика