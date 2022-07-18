Полковник ГИБДД Екатеринбурга отделался штрафом за тонировку на своем авто

Posted 18 июля 2022, 08:03
Published 18 июля 2022, 08:03
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
В ГИБДД считают, что полковник дисциплину не нарушал. За выявленное нарушение он привлечен к административной ответственности, пишет Е1.
Таким оразом Заховаеву назначен штраф в размере 500 рублей.
Напомним, ранее на ситуацию с незаконной тонировкой у высокопоставленного сотрудника ГИБДД в Екатеринбурге отреагировал глава свердловской полиции Александр Мешков. Он жестко отругал тех, кто его остановил и выписал штраф.