Психиатр Федорович объяснил, как Мандела смог выдержать 27 лет тюрьмы

Специалист сказал, что каждый человек имеет свои характерологические черты и особенности темперамента. По его мнению, Мандела оказался тем человеком, у которого набор психологических качеств, в том числе генетической предрасположенности, позволил пережить столь длительное заключение, передает NEWS.ru.