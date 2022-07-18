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Posted 18 июля 2022,, 13:15

Published 18 июля 2022,, 13:15

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

Психиатр Федорович объяснил, как Мандела смог выдержать 27 лет тюрьмы

18 июля 2022, 13:15
Психиатр Александр Федорович рассказал, как Нельсону Манделе удалось выдержать 27 лет в тюрьме, прежде чем стать президентом ЮАР.

Специалист сказал, что каждый человек имеет свои характерологические черты и особенности темперамента. По его мнению, Мандела оказался тем человеком, у которого набор психологических качеств, в том числе генетической предрасположенности, позволил пережить столь длительное заключение, передает NEWS.ru.

18 июля отмечается Международный день бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

Ранее его внучка Ндилека Мандела потребовала от президента Украины Владимира Зеленского соблюдать права тысяч темнокожих, которые оказались в его стране во время спецоперации России на Украине.

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