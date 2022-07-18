Водитель Lada устроил смертельную погоню в Свердловской области

Posted 18 июля 2022, 16:23
Published 18 июля 2022, 16:23
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
За правонарушение ночью 17 июля водитель на ВАЗ-21102 с башкирскими номерами решили остановить инспекторы ДПС. Водитель отказался останавливаться. За ним решено было организовать погоню. Два экипажа пытались настичь его от города Михайловск до деревни Старые Арти.
Как раз рядом с деревней преследуемый попал в ДТП. Преодолевая перекресток, водитель Lada 110 не совладал с управлением, в результате чего протаранил забор и дворовые постройки частного жилища.
По разным данным, беглец либо погиб на месте, либо покинул машину и преодолел еще около ста метров. В ГИБДД подтверждают, что тело мужчины нашли в 70 метрах от места инцидента, сообщает Е1.