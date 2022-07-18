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Posted 18 июля 2022, 16:23

Published 18 июля 2022, 16:23

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Водитель Lada устроил смертельную погоню в Свердловской области

Водитель Lada устроил смертельную погоню в Свердловской области

18 июля 2022, 16:23
Фото: 1MI.
Автомобилист погиб, пытаясь умчаться от наряда ДПС, в Свердловской области.

За правонарушение ночью 17 июля водитель на ВАЗ-21102 с башкирскими номерами решили остановить инспекторы ДПС. Водитель отказался останавливаться. За ним решено было организовать погоню. Два экипажа пытались настичь его от города Михайловск до деревни Старые Арти. 

Как раз рядом с деревней преследуемый попал в ДТП. Преодолевая перекресток, водитель Lada 110 не совладал с управлением, в результате чего протаранил забор и дворовые постройки частного жилища. 

По разным данным, беглец либо погиб на месте, либо покинул машину и преодолел еще около ста метров. В ГИБДД подтверждают, что тело мужчины нашли в 70 метрах от места инцидента, сообщает Е1. 

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