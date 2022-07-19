Дымящая лесопилка в Нижнем Тагиле будет ликвидирована после проверки Минприроды

Posted 21 июля 2022, 08:33
Published 21 июля 2022, 08:33
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
На выездном совещании также присутствовали представители тагильской полиции и прокуратуры, администрации города и Тагилстроевского района, пожарные и другие специалисты.
Факты несанкционированного сброса древесных отходов и их сжигания без специальных установок на улице Индустриальная, 56 были выявлены еще в 2014 году. Затем, начиная с 2017 года, на объекте два-три раза в год проводились проверки в связи с жалобами тагильчан, а также сообщениями в СМИ. При каждом выездном обследовании факт сжигания опила и горбыля подтверждался, — рассказали редакции TagilCity.ru в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Индивидуальный предприниматель Евгений Мейснер, которому принадлежит лесопилка, пояснил комиссии, что древесные отходы на территорию земельного участка свозят неизвестные лица. Он устанавливал шлагбаум, но ограждение сломали. При этом на участке есть видеонаблюдение.
Евгений Мейснер отметил, что готов составить график вывоза отходов, а также горящего опила. На очищенную площадку собственник планирует завезти горбыль в качестве топлива для котельной, которая в скором времени будет запущена.
В будущем опил готово принимать ООО «АбсолютМастер-НТ», фирма будет находиться рядом с лесопилкой, на территории ООО «Тезей».
По результатам проверки, Евгений Мейснер должен предоставить в администрацию Тагилстроевского района Нижнего Тагила график вывоза отходов с загрязненной территории и сведения об используемом транспорте для этого. При этом предпринимателю необходимо указать и документально подтвердить объем вывезенных древесных отходов и места их размещения или передачи.
Кроме того, до 25 июля 2022 года Евгению Мейснеру необходимо решить вопрос о дальнейшем обращении с опилом и горбылем, возможности их утилизации на специализированном оборудовании. Информацию об этом он должен передать непосредственно в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, а представители ведомства проведут профилактический визит на лесопилку.
Администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила, отделу полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское», а также отделу надзорной деятельности рекомендовано продолжить профилактическую работу на лесопилке на улице Индустриальная, 56 в течение 2022 года.
Напомним, жители Тагилстроя давно жалуются на то, что неизвестные сжигают отходы древесного производства рядом с лесопилкой. По словам тагильчан, удушливый запах дыма провоцирует чихание, кашель и слезоточивость. Один из местных жителей рассказал, что неоднократно обращался в различные ведомства, чтобы прекратить нарушение экологического законодательства, однако результатом стал выписанный штраф в две тысячи рублей одному из арендаторов лесопилки.