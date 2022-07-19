Дымящая лесопилка в Нижнем Тагиле будет ликвидирована после проверки Минприроды

Напомним, жители Тагилстроя давно жалуются на то, что неизвестные сжигают отходы древесного производства рядом с лесопилкой. По словам тагильчан, удушливый запах дыма провоцирует чихание, кашель и слезоточивость. Один из местных жителей рассказал, что неоднократно обращался в различные ведомства, чтобы прекратить нарушение экологического законодательства, однако результатом стал выписанный штраф в две тысячи рублей одному из арендаторов лесопилки.