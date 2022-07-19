Полуголая девушка станцевала тверк в центре Екатеринбурга

Posted 19 июля 2022, 05:11
Published 19 июля 2022, 05:11
Modified 19 июля 2022, 05:11
Updated 19 июля 2022, 05:11
Яна - преподаватель танцев и блогер. Она рассказала, что ничего неприличного в ее выступлении нет, и что танец был совершен для определенной цели.
Я танцую и преподаю тверк с 17 лет. Сначала это было хобби, а потом, через год, меня позвали преподавать. Я полтора года не выходила в люди, танцевала только в клубах и помещениях, - поделилась Яна.
Поэтому девушка решила выйти в люди и станцевать для прохожих. По словам девушки, всем отнеслись положительно к ее выступлению.
Все гениталии у меня прикрыты были. Я не проститутка — это такой вид танца. В жизни я очень скромный человек, - добавила девушка.
Также она рассказала, что в танцах ее поддерживают и родители, и друзья. А еще она рассказала, что тверк полезен для сердца, так как является отличной кардионагрузкой.