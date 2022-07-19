Тагильчанин изнасиловал и убил соседку по коммуналке

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что подсудимый и прежде был причастен к преступной деятельности. Его привлекали к ответственности за кражу и грабеж. О злодеянии в отношении соседки он сам признался полицейским, увидев, что потерпевшая умерла. Со слов полицейских, абсолютно все соседи характеризуют его как буйного и опасного. Однако полицию во время его дебошей никто не вызывал из-за опасений отмщения.