Тагильчанин изнасиловал и убил соседку по коммуналке

Posted 19 июля 2022, 11:17
Published 19 июля 2022, 11:17
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил СКР по Свердловской области передал на рассмотрение суда уголовное дело в отношении ранее неоднократно нарушившего закон местного жителя, совершившего целый ряд преступлений в отношении своей соседки, повлекший ее смерть. Ему инкриминируют нанесение несовместимых с жизнью травм, насильственные действия сексуального характера и изнасилование.
Как установило следствие, в начале июля прошлого года, пребывая в нетрезвом виде, обвиняемый 1990 года рождения сексуально надругался над соседкой 1982 года рождения. Для недопущения ее сопротивления он нанес ей множество ударов по разным частям тела, в том числе по голове, довольно скоро приведшие к летальному исходу.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что подсудимый и прежде был причастен к преступной деятельности. Его привлекали к ответственности за кражу и грабеж. О злодеянии в отношении соседки он сам признался полицейским, увидев, что потерпевшая умерла. Со слов полицейских, абсолютно все соседи характеризуют его как буйного и опасного. Однако полицию во время его дебошей никто не вызывал из-за опасений отмщения.