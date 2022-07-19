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Posted 19 июля 2022, 11:17

Published 19 июля 2022, 11:17

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Тагильчанин изнасиловал и убил соседку по коммуналке

Тагильчанин изнасиловал и убил соседку по коммуналке

19 июля 2022, 11:17
Фото: 1MI.
Рецидивист из Нижнего Тагила изнасиловал и убил соседку по коммунальной квартире.

Следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил СКР по Свердловской области передал на рассмотрение суда уголовное дело в отношении ранее неоднократно нарушившего закон местного жителя, совершившего целый ряд преступлений в отношении своей соседки, повлекший ее смерть. Ему инкриминируют нанесение несовместимых с жизнью травм, насильственные действия сексуального характера и изнасилование. 

Как установило следствие, в начале июля прошлого года, пребывая в нетрезвом виде, обвиняемый 1990 года рождения сексуально надругался над соседкой 1982 года рождения. Для недопущения ее сопротивления он нанес ей множество ударов по разным частям тела, в том числе по голове, довольно скоро приведшие к летальному исходу. 

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что подсудимый и прежде был причастен к преступной деятельности. Его привлекали к ответственности за кражу и грабеж. О злодеянии в отношении соседки он сам признался полицейским, увидев, что потерпевшая умерла. Со слов полицейских, абсолютно все соседи характеризуют его как буйного и опасного. Однако полицию во время его дебошей никто не вызывал из-за опасений отмщения. 

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