Задержанный директор УрФУ менял отчество для сокрытия преступного прошлого

Posted 19 июля 2022, 09:42
Published 19 июля 2022, 09:42
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Выяснилось, что до 2019 года Шурманов носил отчество Геннадьевич, а не Александрович. Таким образом, арестованный по делу о мошенничестве маскировал судимость за грабеж родом из конца 90-х, сообщил «КП-Екатеринбург» глава адвокатской конторы «Логард» Сергей Колосовский.
По словам Колосовского, у Шурманова в 1998 году был условный срок за грабеж, а в 2013 году до рассмотрения не дошло его уголовное дело по статье «Побои». Любопытно, что осужденного за грабеж Шурманова допустили до преподавания.
Сейчас же по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он находится под арестом до 8 августа. Связано это уже с тем, что Шурманов подозревается в мошенничестве. Изначально задержание связывалось с нерациональными тратами Шурманова при организации ЧМ по боксу 2019 года.