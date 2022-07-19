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Posted 19 июля 2022, 09:42

Published 19 июля 2022, 09:42

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Задержанный директор УрФУ менял отчество для сокрытия преступного прошлого

Задержанный директор УрФУ менял отчество для сокрытия преступного прошлого

19 июля 2022, 09:42
Фото: 1MI.
Бывший руководитель института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета Евгений Шурманов три года назад сменил отчество, чтобы спрятать криминальные подробности биографии.

Выяснилось, что до 2019 года Шурманов носил отчество Геннадьевич, а не Александрович. Таким образом, арестованный по делу о мошенничестве маскировал судимость за грабеж родом из конца 90-х, сообщил «КП-Екатеринбург» глава адвокатской конторы «Логард» Сергей Колосовский.

По словам Колосовского, у Шурманова в 1998 году был условный срок за грабеж, а в 2013 году до рассмотрения не дошло его уголовное дело по статье «Побои». Любопытно, что осужденного за грабеж Шурманова допустили до преподавания. 

Сейчас же по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга он находится под арестом до 8 августа. Связано это уже с тем, что Шурманов подозревается в мошенничестве. Изначально задержание связывалось с нерациональными тратами Шурманова при организации ЧМ по боксу 2019 года. 

#Происшествия#Новости УрФО#Мошенничество#Грабеж#Арест#Директор#Побои#Институт
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