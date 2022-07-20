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Posted 20 июля 2022, 09:24

Published 20 июля 2022, 09:24

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Екатеринбуржец лишился Infiniti из-за сварочного аппарата

Екатеринбуржец лишился Infiniti из-за сварочного аппарата

20 июля 2022, 09:24
Фото: 1MI.
Приставы арестовали у должника автомобиль элитную иномарку, представившись покупателями сварочного аппарата.

В Чкаловское районное отделение поступило требование арестовать автомобиль Infiniti, но владелец иномарки отказался ее отдавать и спрятал.

Тогда приставы нашли владельца авто через его объявление в интернете: мужчина продавал сварочный аппарат. Мужчины представились покупателями и арестовали иномарку, пишет «КП-Екатеринбург».

Сперва приставы приехали к гаражу должника, где они договорились встретиться. Мужчина открыл гараж: там стояла иномарка и сварочный аппарат.

В этот момент приставы пояснили, кто они на самом деле, арестовали автомобиль и передали на хранение взыскателю. 

#Общество#Новости УрФО#Иномарка#Приставы#Судебные приставы
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