Екатеринбуржец лишился Infiniti из-за сварочного аппарата

Posted 20 июля 2022, 09:24
Published 20 июля 2022, 09:24
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
В Чкаловское районное отделение поступило требование арестовать автомобиль Infiniti, но владелец иномарки отказался ее отдавать и спрятал.
Тогда приставы нашли владельца авто через его объявление в интернете: мужчина продавал сварочный аппарат. Мужчины представились покупателями и арестовали иномарку, пишет «КП-Екатеринбург».
Сперва приставы приехали к гаражу должника, где они договорились встретиться. Мужчина открыл гараж: там стояла иномарка и сварочный аппарат.
В этот момент приставы пояснили, кто они на самом деле, арестовали автомобиль и передали на хранение взыскателю.