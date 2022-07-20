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Posted 20 июля 2022, 15:40

Published 20 июля 2022, 15:40

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Педагоги и инженеры удостоены звания «За заслуги перед городом Нижний Тагил» в 2022-м

20 июля 2022, 15:40
Городской оргкомитет по подготовке ко Дню города-2022 назвал пятерых удостоенных звания «За заслуги перед городом Нижний Тагил».

Согласно положению, эта награда - форма поощрения за особые заслуги в деле развития города, а также за проявленную отвагу. Выдвигает кандидатуры мэр Нижнего Тагила, Нижнетагильская городская Дума, коллективы предприятий и организаций, общественные объединения и группы граждан, проживающие в муниципалитете, числом от полусотни человек. 
          
Оргкомитет в этом году изучил заявки двенадцати личностей, пять из которых по результатам рейтингового голосования удостоились звания: 

  • начальник технического управления – заместитель главного инженера ОАО «ВГОК» Раман Гельбинг;
  • методист МАУ ДО «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества» Элеонора Закревская;
  • тренер МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» Александр Малышев;
  • директор МАУ ДО «Городской дворец детского и юношеского творчества Оксана Михневич;
  • сотрудник социально-бытового бюро АО «Химический завод «Планта» Галина Палкина, которая много лет занимается сохранением истории предприятия.

По словам Владислава Пинаева, прошедшее в одиннадцатый раз определение лауреатов - уже добрая традиция, особенно знаковая в юбилейный год города. 

#Общество#Нижний Тагил#Юбилей#Торжество#Конкурс#Награда#Владислав Пинаев#Победители#Заслуги#Лауреаты
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