Педагоги и инженеры удостоены звания «За заслуги перед городом Нижний Тагил» в 2022-м

Согласно положению, эта награда - форма поощрения за особые заслуги в деле развития города, а также за проявленную отвагу. Выдвигает кандидатуры мэр Нижнего Тагила, Нижнетагильская городская Дума, коллективы предприятий и организаций, общественные объединения и группы граждан, проживающие в муниципалитете, числом от полусотни человек.



Оргкомитет в этом году изучил заявки двенадцати личностей, пять из которых по результатам рейтингового голосования удостоились звания: