Педагоги и инженеры удостоены звания «За заслуги перед городом Нижний Тагил» в 2022-м

Posted 20 июля 2022, 15:40
Published 20 июля 2022, 15:40
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Согласно положению, эта награда - форма поощрения за особые заслуги в деле развития города, а также за проявленную отвагу. Выдвигает кандидатуры мэр Нижнего Тагила, Нижнетагильская городская Дума, коллективы предприятий и организаций, общественные объединения и группы граждан, проживающие в муниципалитете, числом от полусотни человек.
Оргкомитет в этом году изучил заявки двенадцати личностей, пять из которых по результатам рейтингового голосования удостоились звания:
По словам Владислава Пинаева, прошедшее в одиннадцатый раз определение лауреатов - уже добрая традиция, особенно знаковая в юбилейный год города.