Шахматно-шашечная площадка появилась в Нижнем Тагиле

Открытый объект представляет собой закрытую веранду с восемью столами. На каждом из них находятся по две доски для игры в шахматы. На веранде имеется необходимая мебель для удобных занятий. Кроме того, рядом, на улице, размещается огромная площадка. Она предназначена для ростовой игры в шахматы. Воспитанники спортшколы «Стратегия» и гости праздника провели совместный турнир. Он стал ознаменованием открытия новой площадки.