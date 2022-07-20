Шахматно-шашечная площадка появилась в Нижнем Тагиле

Posted 20 июля 2022, 13:01
Published 20 июля 2022, 13:01
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Торжественные мероприятия в честь Международного дня шахмат состоялись в тагильском Шахматно-шашечном центре имени Зудова (ШШЦ). Центральным этапом торжеств стало открытие нового объекта. Он был создан в городе при поддержке администрации города.
Открытый объект представляет собой закрытую веранду с восемью столами. На каждом из них находятся по две доски для игры в шахматы. На веранде имеется необходимая мебель для удобных занятий. Кроме того, рядом, на улице, размещается огромная площадка. Она предназначена для ростовой игры в шахматы. Воспитанники спортшколы «Стратегия» и гости праздника провели совместный турнир. Он стал ознаменованием открытия новой площадки.
Адресовал слова поздравления собравшимся с праздником прибывший на него замглавы города Вячеслав Горячкин. Он подчеркнул, что Нижний Тагил гордится достижениями местных шахматистов. А директор ШШЦ Михаил Погромский подчеркнул, что учреждение вновь открывает программу по подготовке тренеров в шахматные секции.