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Posted 20 июля 2022, 13:01

Published 20 июля 2022, 13:01

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Шахматно-шашечная площадка появилась в Нижнем Тагиле

Шахматно-шашечная площадка появилась в Нижнем Тагиле

20 июля 2022, 13:01
Фото: 1MI.
Новая площадка по игре в шахматы и шашки, которая станет важным элементом развития этих интеллектуальных видов спорта в Нижнем Тагиле, открылась торжественным турниром.

Торжественные мероприятия в честь Международного дня шахмат состоялись в тагильском Шахматно-шашечном центре имени Зудова (ШШЦ). Центральным этапом торжеств стало открытие нового объекта. Он был создан в городе при поддержке администрации города. 

Открытый объект представляет собой закрытую веранду с восемью столами. На каждом из них находятся по две доски для игры в шахматы. На веранде имеется необходимая мебель для удобных занятий. Кроме того, рядом, на улице, размещается огромная площадка. Она предназначена для ростовой игры в шахматы. Воспитанники спортшколы «Стратегия» и гости праздника провели совместный турнир. Он стал ознаменованием открытия новой площадки.

Адресовал слова поздравления собравшимся с праздником прибывший на него замглавы города Вячеслав Горячкин. Он подчеркнул, что Нижний Тагил гордится достижениями местных шахматистов. А директор ШШЦ Михаил Погромский подчеркнул, что учреждение вновь открывает программу по подготовке тренеров в шахматные секции. 

#Спорт#Нижний Тагил#Открытие#Спортсмен#Вячеслав Горячкин#Шахматы#Соревнование#Интеллект
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