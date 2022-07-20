Врач рассказал об опасной встрече с ядовитой медузой

Posted 20 июля 2022,, 13:48
Published 20 июля 2022,, 13:48
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
В интервью с NEWS.ru она рассказала, что при получении химического ожога не стоит допускать попадания прямых солнечных лучей на участок кожи, поскольку возможны последствия в виде появления пигментных пятен.
По ее словам, все медузы могут быть ядовитыми. Хотя на черноморском побережье таких медуз нет. Но надо понимать, что медуза выделяет яд на щупальца, а не на шапку. При ожоге остаются покраснения и раздражения.
Кроме того, врач рассказала, какие существуют методы борьбы с последствиями ожогов.
Во-первых, после контакта с медузой необходимо смыть яд мылом. Такая щелочная среда является отличной для удаления яда с места травмы. При этом нужно несколько дней пропить антиаллергические средства. Кроме того, Божок развеяла миф о мочении на место ожога. Вместо этого необходимо использовать увлажняющие крема, а народные методы лечения лучше исключить.