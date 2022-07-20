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Posted 20 июля 2022,, 13:48

Published 20 июля 2022,, 13:48

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

Врач рассказал об опасной встрече с ядовитой медузой

20 июля 2022, 13:48
Насколько опасна встреча с ядовитой медузой, объяснила Врач-дерматокосметолог Ольга Божок.

В интервью с NEWS.ru она рассказала, что при получении химического ожога не стоит допускать попадания прямых солнечных лучей на участок кожи, поскольку возможны последствия в виде появления пигментных пятен.

По ее словам, все медузы могут быть ядовитыми. Хотя на черноморском побережье таких медуз нет. Но надо понимать, что медуза выделяет яд на щупальца, а не на шапку. При ожоге остаются  покраснения и раздражения.

Кроме того, врач рассказала, какие существуют методы борьбы с последствиями ожогов.

Во-первых, после контакта с медузой необходимо смыть яд мылом. Такая щелочная среда является отличной для удаления яда с места травмы. При этом нужно несколько дней пропить антиаллергические средства. Кроме того, Божок развеяла миф о мочении на место ожога. Вместо этого необходимо использовать увлажняющие крема, а народные методы лечения лучше исключить. 

 

#Ольга Земскова
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