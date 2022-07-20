tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля 2022, 14:15

Published 20 июля 2022, 14:15

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Жители Екатеринбурга больше месяца проведут без газа

Жители Екатеринбурга больше месяца проведут без газа

20 июля 2022, 14:15
Фото: 1MI.
Плановые продолжительные (дольше месяца) отключения газоснабжения планируется сразу в четырех районах Екатеринбурга.

Более чем на месяц, с 25 июля по 26 августа, газоснабжение приостановят в Железнодорожным, Академическом, Кировском и Ленинском районах уральской столицы. Подача газа перекрыта, чтобы осуществить реконструкцию газопроводов, об этом сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаз».

Из-за технического диагностирования станции сжиженного углеводородного газа № 714 с 25 июля по 15 августа отключены дома по улице Юбилейная, 1, 3, 5, 7 и Мира, 10. Кроме того, в ряде домов ремонт продлится несколько дней. «Екатеринбурггаз» заранее уведомляет жильцов о проходящих работах. 

В то же время, в Нижнем Тагиле, в соответствии с планом городской администрации, до 2024 года газифицируют 35 улиц. Таким образом, к газу скоро окажется присоединен практически весь частный сектор города. 

#Общество#Новости УрФО#ГАЗ#ЖКХ#График#Газификация#Отключение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика