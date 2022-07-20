Жители Екатеринбурга больше месяца проведут без газа

Posted 20 июля 2022, 14:15
Published 20 июля 2022, 14:15
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Более чем на месяц, с 25 июля по 26 августа, газоснабжение приостановят в Железнодорожным, Академическом, Кировском и Ленинском районах уральской столицы. Подача газа перекрыта, чтобы осуществить реконструкцию газопроводов, об этом сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаз».
Из-за технического диагностирования станции сжиженного углеводородного газа № 714 с 25 июля по 15 августа отключены дома по улице Юбилейная, 1, 3, 5, 7 и Мира, 10. Кроме того, в ряде домов ремонт продлится несколько дней. «Екатеринбурггаз» заранее уведомляет жильцов о проходящих работах.
В то же время, в Нижнем Тагиле, в соответствии с планом городской администрации, до 2024 года газифицируют 35 улиц. Таким образом, к газу скоро окажется присоединен практически весь частный сектор города.