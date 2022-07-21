О ликвидации избиркома Нижнего Тагила рассказала председатель Лидия Брызгалова

Posted 21 июля 2022, 06:40
Published 21 июля 2022, 06:40
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
Ликвидация избирательной комиссии Нижнего Тагила — это только начало процесса, считает председатель избиркома Лидия Брызгалова. Ее полномочия истекают 1 января 2023 года. Она пояснила, что процесс ликвидации около двух тысяч избиркомов идет по всей стране.
Конечно это все достаточно сложно, и неоднозначное к этому отношение. Мы следим за этим процессом. Депутаты ряда дум, как например тюменской, вообще отказываются принимать такое решение, но, тем не менее принимать его безусловно надо, — рассказала Лидия Брызгалова на заседании гордумы Нижнего Тагила.
Она отметила, что прошедшие пять лет были в жизни Нижнего Тагила были запоминающимися и эффективными и выразила членам городской думы благодарность за поддержку и понимание, а также пожелала удачи всем кандидатам на выборах 11 сентября.
Напомним, для ликвидации избирательной комиссии Нижнего Тагила нужно будет составить отчеты, а также пройти проверку через Министерство финансов и налоговую инспекцию.