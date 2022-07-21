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Posted 21 июля 2022, 06:40

Published 21 июля 2022, 06:40

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

О ликвидации избиркома Нижнего Тагила рассказала председатель Лидия Брызгалова

О ликвидации избиркома Нижнего Тагила рассказала председатель Лидия Брызгалова

21 июля 2022, 06:40
Фото: 1MI.
С 1 января 2023 года в Нижнем Тагиле ликвидируется городская избирательная комиссия. Организовывать выборы губернатора региона и депутатов думы осенью 2022 года будет Ленинская территориальная комиссия. Председатель избиркома Лидия Брызгалова пояснила, что процесс необходим по законодательству.

Ликвидация избирательной комиссии Нижнего Тагила — это только начало процесса, считает председатель избиркома Лидия Брызгалова. Ее полномочия истекают 1 января 2023 года. Она пояснила, что процесс ликвидации около двух тысяч избиркомов идет по всей стране.

Конечно это все достаточно сложно, и неоднозначное к этому отношение. Мы следим за этим процессом. Депутаты ряда дум, как например тюменской, вообще отказываются принимать такое решение, но, тем не менее принимать его безусловно надо, — рассказала Лидия Брызгалова на заседании гордумы Нижнего Тагила.

Она отметила, что прошедшие пять лет были в жизни Нижнего Тагила были запоминающимися и эффективными и выразила членам городской думы благодарность за поддержку и понимание, а также пожелала удачи всем кандидатам на выборах 11 сентября.

Напомним, для ликвидации избирательной комиссии Нижнего Тагила нужно будет составить отчеты, а также пройти проверку через Министерство финансов и налоговую инспекцию.

#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Городская дума#Заседание
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