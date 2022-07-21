Ученица школы № 32 в Нижнем Тагиле победила в конкурсе «Большая перемена»

Posted 21 июля 2022,, 16:27
Published 21 июля 2022,, 16:27
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Директор школы № 32 Нижнего Тагила Галина Масликова рассказала, что по итогам дистанционного и очного этапов конкурса «Большая перемена» победителем финала стала ученица школы Полина Кононерова, которая теперь отправится в путешествие по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург. Другая ученица Анастасия Сыроедина стала призером. Обе готовились под руководством Елены Лобановой.
Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялся в Международном детском центре «Артек». Помимо выполнения конкурсных заданий и общения друг с другом, тагильские школьницы в режиме видеоконференции пообщались с президентом России Владимиром Путиным.
Это настоящее время возможностей для детей по всей стране! Я сначала не верила, что это все реально. Полине предложила принять участие в «Большой перемене» куратор — учитель 32 школы Елена Лобанова. Сначала надо было выбрать модуль и пройти занятия онлайн, а затем скидывать отчеты. Пройдя собеседование с организаторами «Большой перемены», Полину пригласили в «Артек». Туда она отправилась в составе группы участников Свердловской области для прохождения финальных заданий, — рассказала редакции TagilCity.ru мама Полины Кононеровой Татьяна.