Ученица школы № 32 в Нижнем Тагиле победила в конкурсе «Большая перемена»

Директор школы № 32 Нижнего Тагила Галина Масликова рассказала, что по итогам дистанционного и очного этапов конкурса «Большая перемена» победителем финала стала ученица школы Полина Кононерова, которая теперь отправится в путешествие по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург. Другая ученица Анастасия Сыроедина стала призером. Обе готовились под руководством Елены Лобановой.