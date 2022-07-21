tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2022, 13:00

Published 21 июля 2022, 13:00

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

В Тагиле запретят включать рекламу из громкоговорителей

В Тагиле запретят включать рекламу из громкоговорителей

21 июля 2022, 13:00
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле запретят включать звуковую рекламу из громкоговорителей и колонок, смонтированных на зданиях. Для этого будут изменены правила благоустройства города.

Предложения об изменении правил благоустройства Нижнего Тагила поступили из прокуратуры Ленинского района в связи с внесением изменений в федеральное законодательство.

Просим утвердить запрет звуковой рекламы с использованием акустического оборудования на стенах и крышах зданий в Нижнем Тагиле, — сказал на заседании гордумы начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Он пояснил, что также в положение будут внесены изменения, касающиеся содержанию города и сохранности зеленых насаждений, все предложения учтены.

Напомним, в Нижнем Тагиле отныне запрещен выгул собак в парках, скверах, вблизи образовательных и медицинских учреждений. Однако не все жители города соблюдают законодательство.

Читайте также:
Штендер преткновения: в Нижнем Тагиле уличная реклама стала предметом спора властейМогут ли тагильские дети купаться в фонтанах и почему родители обвиняют власть
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Реклама
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика