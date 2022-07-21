В Тагиле запретят включать рекламу из громкоговорителей

В Нижнем Тагиле запретят включать звуковую рекламу из громкоговорителей и колонок, смонтированных на зданиях. Для этого будут изменены правила благоустройства города.

Предложения об изменении правил благоустройства Нижнего Тагила поступили из прокуратуры Ленинского района в связи с внесением изменений в федеральное законодательство. Просим утвердить запрет звуковой рекламы с использованием акустического оборудования на стенах и крышах зданий в Нижнем Тагиле, — сказал на заседании гордумы начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев. Он пояснил, что также в положение будут внесены изменения, касающиеся содержанию города и сохранности зеленых насаждений, все предложения учтены. Напомним, в Нижнем Тагиле отныне запрещен выгул собак в парках, скверах, вблизи образовательных и медицинских учреждений. Однако не все жители города соблюдают законодательство. Читайте также: Штендер преткновения: в Нижнем Тагиле уличная реклама стала предметом спора властей Могут ли тагильские дети купаться в фонтанах и почему родители обвиняют власть