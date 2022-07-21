В Тагиле запретят включать рекламу из громкоговорителей

Posted 21 июля 2022, 13:00
Published 21 июля 2022, 13:00
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Предложения об изменении правил благоустройства Нижнего Тагила поступили из прокуратуры Ленинского района в связи с внесением изменений в федеральное законодательство.
Просим утвердить запрет звуковой рекламы с использованием акустического оборудования на стенах и крышах зданий в Нижнем Тагиле, — сказал на заседании гордумы начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Он пояснил, что также в положение будут внесены изменения, касающиеся содержанию города и сохранности зеленых насаждений, все предложения учтены.
Напомним, в Нижнем Тагиле отныне запрещен выгул собак в парках, скверах, вблизи образовательных и медицинских учреждений. Однако не все жители города соблюдают законодательство.