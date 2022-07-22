Благоустройство парка Тетюхина в Верхней Салде продолжается

Первый этап работ по благоустройству начался в апреле. В середине сентября в парке Тетюхина должны появиться: скейтплощадка, пешеходные дорожки и бордюры, плиточное покрытие, лужайки с газонной травой, лавки, урны и обновленная линия освещения.