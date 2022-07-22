Благоустройство парка Тетюхина в Верхней Салде продолжается

Posted 22 июля 2022, 08:07
Published 22 июля 2022, 08:07
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Предполагаемая дата завершения — 15 сентября. Задачей подрядчика «Горстройцентр» из г. Каменска‐Уральского является благоустройство участка площадью 0,7 га за 30 миллионов рублей. Проект заказан МКУ «Служба городского хозяйства».
Первый этап работ по благоустройству начался в апреле. В середине сентября в парке Тетюхина должны появиться: скейтплощадка, пешеходные дорожки и бордюры, плиточное покрытие, лужайки с газонной травой, лавки, урны и обновленная линия освещения.
Всего в руках подрядчиков оказалась 20% площади парка. Судя по фотографиям с места событий, строители успели возвести различные элементы скейтпарка: трамплины, пулы, разгонки.
Напомним, что проект парка Тетюхина был разработан в 2020 году. Он посвящен Владиславу Тетюхину — бывшему совладельцу «ВСМПО-Ависма», построившему на свои деньги больницу в Нижнем Тагиле.