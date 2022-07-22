tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2022, 08:07

Published 22 июля 2022, 08:07

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Благоустройство парка Тетюхина в Верхней Салде продолжается

Благоустройство парка Тетюхина в Верхней Салде продолжается

22 июля 2022, 08:07
Фото: 1MI.
Работы по благоустройству в парке Тетюхина начались 15 апреля 2022 года.

Предполагаемая дата завершения — 15 сентября. Задачей подрядчика «Горстройцентр» из г. Каменска‐Уральского является благоустройство участка площадью 0,7 га за 30 миллионов рублей. Проект заказан МКУ «Служба городского хозяйства».

Первый этап работ по благоустройству начался в апреле. В середине сентября в парке Тетюхина должны появиться: скейтплощадка, пешеходные дорожки и бордюры, плиточное покрытие, лужайки с газонной травой, лавки, урны и обновленная линия освещения.

Всего в руках подрядчиков оказалась 20% площади парка. Судя по фотографиям с места событий, строители успели возвести различные элементы скейтпарка: трамплины, пулы, разгонки.

Напомним, что проект парка Тетюхина был разработан в 2020 году. Он посвящен Владиславу Тетюхину — бывшему совладельцу «ВСМПО-Ависма», построившему на свои деньги больницу в Нижнем Тагиле.

#Ирина Кирилова#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Благоустройство#Парк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика