Пытавшийся увести троих мальчиков мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

Напомним, 19 июля в центре города неизвестный мужчина попросил троих мальчиков проводить его до больницы. Взамен он пообещал им купить все, что они попросят, и дети повели его в магазин. Заметив странное поведение мужчины, тревогу забила продавщица, которая была знакома с родителями одного из школьников — она позвонила отцу. Когда он приехал и начать кричать на незнакомца, тот убежал.