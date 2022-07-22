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Posted 22 июля 2022, 06:56

Published 22 июля 2022, 06:56

Modified 29 ноября, 18:34

Updated 29 ноября, 18:34

Пытавшийся увести троих мальчиков мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

22 июля 2022, 06:56
Мужчину, который пытался за сладости увести троих детей якобы для того, чтобы они проводили его до больницы, разыскивает тагильская полиция.
К сожалению, своевременно никто не сообщил в органы внутренних дел о случившемся, хотя можно было незамедлительно отреагировать, разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Сейчас в полиции будет проведена проверка по данному факту и приняты все меры реагирования, — рассказали журналисту TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всех, у кого есть информация об этом мужчине, просят сообщить в дежурную часть по телефону 02.

Напомним, 19 июля в центре города неизвестный мужчина попросил троих мальчиков проводить его до больницы. Взамен он пообещал им купить все, что они попросят, и дети повели его в магазин. Заметив странное поведение мужчины, тревогу забила продавщица, которая была знакома с родителями одного из школьников — она позвонила отцу. Когда он приехал и начать кричать на незнакомца, тот убежал.

Мужчина попытался увести троих мальчиков за сладости в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Полиция#Розыск#Мужчина
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