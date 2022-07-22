Пытавшийся увести троих мальчиков мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

Posted 22 июля 2022, 06:56
Published 22 июля 2022, 06:56
Modified 29 ноября, 18:34
Updated 29 ноября, 18:34
К сожалению, своевременно никто не сообщил в органы внутренних дел о случившемся, хотя можно было незамедлительно отреагировать, разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Сейчас в полиции будет проведена проверка по данному факту и приняты все меры реагирования, — рассказали журналисту TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Всех, у кого есть информация об этом мужчине, просят сообщить в дежурную часть по телефону 02.
Напомним, 19 июля в центре города неизвестный мужчина попросил троих мальчиков проводить его до больницы. Взамен он пообещал им купить все, что они попросят, и дети повели его в магазин. Заметив странное поведение мужчины, тревогу забила продавщица, которая была знакома с родителями одного из школьников — она позвонила отцу. Когда он приехал и начать кричать на незнакомца, тот убежал.