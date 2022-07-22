Ребенку отрезало палец каруселью на новой набережной в Нижнем Тагиле

Тагильская лагуна — 2 действительно прославилась несколькими происшествиями. В мае школьник сломал позвоночник, рухнув с качели-карусели, установленной в детском автогородке. Еще один юный тагильчанин получил ушиб лица от подростка, раскрутившегося на той же конструкции. Редакция TagilCity.ru разбиралась, почему так произошло и кто в этом виноват. После серии травм карусель демонтировали, но всего лишь на время. Компания-изготовитель вернет ее на место после гарантийного ремонта.