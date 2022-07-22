Ребенку отрезало палец каруселью на новой набережной в Нижнем Тагиле

Posted 22 июля 2022, 06:03
Published 22 июля 2022, 06:03
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
17 июля в Тагильской лагуне — 2 за ГДДЮТ юная тагильчанка травмировала палец, о чем ее мать рассказала в группе «Инцидент Нижний Тагил». Со слов женщины, палец ребенка попал в поворотный механизм карусели. «Опасная» конструкция находится у игровой учебной зоны с доской для рисования, партами и шахматным столом.
Рана была очень глубокая, часть пальчика у дочурки каруселью отрезало, пришлось пришивать. К счастью, отрезало не совсем — держалось все на небольшой части, и благодаря этому медкам удалось пришить, — поделилась женщина.
Отвезти ребенка в больницу тагильчанке помогла неравнодушная посетительница парка. Причиной же травмы, по мнению рассказчицы, стала небезопасная конструкция.
Какие-то у нас повсюду карусели-убийцы и травмоопасные сооружения для детей на набережной Тагильского пруда (прим. — за ГДДЮТ). Все лето только дети и травмируются, — написала мать пострадавшей.
Тагильская лагуна — 2 действительно прославилась несколькими происшествиями. В мае школьник сломал позвоночник, рухнув с качели-карусели, установленной в детском автогородке. Еще один юный тагильчанин получил ушиб лица от подростка, раскрутившегося на той же конструкции. Редакция TagilCity.ru разбиралась, почему так произошло и кто в этом виноват. После серии травм карусель демонтировали, но всего лишь на время. Компания-изготовитель вернет ее на место после гарантийного ремонта.
Также о причинах и видах детских травм нам рассказал заведующий хирургическим отделением Детской городской больницы. Инцидент прокомментировал тагильский спортсмен.