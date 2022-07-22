В Свердловской области испытывают сложности на работе около 50% населения

Posted 22 июля 2022,, 15:05
Published 22 июля 2022,, 15:05
Modified Вчера, 20:25
Updated Вчера, 20:25
Опрос показал, что 42% населения региона недовольны своей зарплатой. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».
Желают сменить место работы 18% свердловчан. Уже переучились и хотят трудиться по новой специальности 3% местных жителей.
По словам представителей «Зарплата.ру», ситуацию усугубляет упадок российской экономики. Так 17% опрошенные заявили, что работодатели снизили им зарплату. Еще 5% респондентов грозит сокращение из-за кризиса. Кроме того, 4% участников исследования из Свердловской области рассказали, что их компании вообще полностью закрываются.
Отметим, что 4% свердловчан недовольные ростом нагрузки и большим обилием задач на работе. Столько же не устраивается перевод с дистанционного режима работы назад в офис. На данный момент новое место работы ищут 21% участников опроса.