В Свердловской области испытывают сложности на работе около 50% населения

По словам представителей «Зарплата.ру», ситуацию усугубляет упадок российской экономики. Так 17% опрошенные заявили, что работодатели снизили им зарплату. Еще 5% респондентов грозит сокращение из-за кризиса. Кроме того, 4% участников исследования из Свердловской области рассказали, что их компании вообще полностью закрываются.