Юные тагильчане завоевали «золото» и «серебро» на соревнованиях по гребному слалому

Спортсмен Андрей Медведев получил золотую награду в результате заездов на байдарке. За ним на пьедестале почёта разместился Павел Беляев со вторым результатом. По решению жюри четвертое место из 104 возможных заслужил тагильчанин Данил Куценко.



Андрей Медведев и Павел Беляев также выступили в турнире каноэ-двоек и забрали первое место.



Напомним, что ранее спортсмены-гребцы из Нижнего Тагила уже побеждали на соревнованиях. Например, Дмитрий Храмцов и Дмитрий Лабасов одержали верх на Первенстве России среди молодежи.