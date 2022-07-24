Юные тагильчане завоевали «золото» и «серебро» на соревнованиях по гребному слалому

Posted 24 июля 2022, 07:23
Published 24 июля 2022, 07:23
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Спортсмен Андрей Медведев получил золотую награду в результате заездов на байдарке. За ним на пьедестале почёта разместился Павел Беляев со вторым результатом. По решению жюри четвертое место из 104 возможных заслужил тагильчанин Данил Куценко.
Андрей Медведев и Павел Беляев также выступили в турнире каноэ-двоек и забрали первое место.
Напомним, что ранее спортсмены-гребцы из Нижнего Тагила уже побеждали на соревнованиях. Например, Дмитрий Храмцов и Дмитрий Лабасов одержали верх на Первенстве России среди молодежи.