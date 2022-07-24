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Posted 24 июля 2022, 07:23

Published 24 июля 2022, 07:23

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Юные тагильчане завоевали «золото» и «серебро» на соревнованиях по гребному слалому

Юные тагильчане завоевали «золото» и «серебро» на соревнованиях по гребному слалому

24 июля 2022, 07:23
Фото: 1MI.
Первенство России среди гребцов в категории до 17 лет проводилось в Тюмени. Тагил представляли спортсмены СШОР «Уралец». Юноши продемонстрировали высшие результаты по двум дисциплинам.

Спортсмен Андрей Медведев получил золотую награду в результате заездов на байдарке. За ним на пьедестале почёта разместился Павел Беляев со вторым результатом. По решению жюри четвертое место из 104 возможных заслужил тагильчанин Данил Куценко. 
 
Андрей Медведев и Павел Беляев также выступили в турнире каноэ-двоек и забрали первое место. 
 
Напомним, что ранее спортсмены-гребцы из Нижнего Тагила уже побеждали на соревнованиях. Например, Дмитрий Храмцов и Дмитрий Лабасов одержали верх на Первенстве России среди молодежи.

#Ирина Кирилова#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Победа
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