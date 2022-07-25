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Posted 25 июля 2022,, 13:48

Published 25 июля 2022,, 13:48

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

Автоэксперт Шкуматов: «Уголовка» за вождение без прав ударит по маргиналам

25 июля 2022, 13:48
В Российской Федерации ужесточили наказание для граждан, управляющих автотранспортом без прав. Новшество ударит, прежде всего, по маргиналам на российских дорогах.

Об этом проинформировал координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов, возглавляющий рабочую группу ОНФ «Защита прав автомобилистов».

В интервью журналистам NEWS.ru автоэксперт раскрыл суть поправок в Уголовный кодекс России, которые вступили в законную силу в понедельник, 25 июля. За регулярное вождение без удостоверения предусматривается наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до двух лет.

Шкуматов акцентировал внимание на том, что поправки ориентированы на автовладельцев, которые не понимают по-хорошему. Речь идет об определенном проценте маргиналов, пояснил автоэксперт.

«Из 60 миллионов водителей в РФ за повторную пьянку, например, привлекают около 50 тысяч человек ежегодно. Для таких водителей «уголовка» эффективна, а в целом 99,99 процента людей за рулем в РФ — абсолютно нормальные люди, - подчеркнул координатор «Синих Ведёрок». - Единственный момент — формулировка. Сколько действует подобная мера. Говорится — «ранее привлеченный». Это может быть 10 лет назад и 20 лет. У нас срок привлечения по КоАП — год, но если вас уже привлекали, то в этом случае вы считаетесь ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует».

По словам Шкуматова, правило связано с вступившей в силу статьей 264.3 УК РФ. Уголовную ответственность решили распространить на граждан, которых лишили права управлять механическим автотранспортом, а также на лиц, подвергнувшихся административному наказанию за такое же правонарушение.

Уголовная ответственность также ожидает лиц с судимостями за совершение преступлений, которые связаны с нарушениями ПДД. В частности, речь идет о статьях 264 и 264.3 УК РФ.

Для водителей, нарушивших закон, предусмотрено наказание в виде выплаты штрафа в сумме от 50 до 300 тысяч рублей либо тюремное заключение на срок до двух лет.

Кроме того, в силу вступает четвертая часть статьи 12.7 КоАП России. Она предусматривает административную ответственность для лиц, повторно управляющих механическим автотранспортом без специальных прав в тех случаях, когда у нарушения нет признаков уголовно наказуемых действий. Нарушителей ожидает штраф в сумме от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на протяжении 150-200 часов.

С 1 июля 2022 года в России начала работать единая база злостных нарушителей ПДД. Она получила название «Витрина данных ГИБДД». Руководители компаний и организаций могут выяснять, нарушали ли их водители ПДД, и лишали ли их удостоверений. Следить за такой информацией могут и автовладельцы. 

 

#Светлана Павлова
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