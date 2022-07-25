Автоэксперт Шкуматов: «Уголовка» за вождение без прав ударит по маргиналам

«Из 60 миллионов водителей в РФ за повторную пьянку, например, привлекают около 50 тысяч человек ежегодно. Для таких водителей «уголовка» эффективна, а в целом 99,99 процента людей за рулем в РФ — абсолютно нормальные люди, - подчеркнул координатор «Синих Ведёрок». - Единственный момент — формулировка. Сколько действует подобная мера. Говорится — «ранее привлеченный». Это может быть 10 лет назад и 20 лет. У нас срок привлечения по КоАП — год, но если вас уже привлекали, то в этом случае вы считаетесь ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует».