Автоэксперт Шкуматов: «Уголовка» за вождение без прав ударит по маргиналам

Posted 25 июля 2022,, 13:48
Published 25 июля 2022,, 13:48
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Об этом проинформировал координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов, возглавляющий рабочую группу ОНФ «Защита прав автомобилистов».
В интервью журналистам NEWS.ru автоэксперт раскрыл суть поправок в Уголовный кодекс России, которые вступили в законную силу в понедельник, 25 июля. За регулярное вождение без удостоверения предусматривается наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до двух лет.
Шкуматов акцентировал внимание на том, что поправки ориентированы на автовладельцев, которые не понимают по-хорошему. Речь идет об определенном проценте маргиналов, пояснил автоэксперт.
«Из 60 миллионов водителей в РФ за повторную пьянку, например, привлекают около 50 тысяч человек ежегодно. Для таких водителей «уголовка» эффективна, а в целом 99,99 процента людей за рулем в РФ — абсолютно нормальные люди, - подчеркнул координатор «Синих Ведёрок». - Единственный момент — формулировка. Сколько действует подобная мера. Говорится — «ранее привлеченный». Это может быть 10 лет назад и 20 лет. У нас срок привлечения по КоАП — год, но если вас уже привлекали, то в этом случае вы считаетесь ранее привлеченным. Иначе это все может привести к тому, что наказывать будут не тех, кого следует».
По словам Шкуматова, правило связано с вступившей в силу статьей 264.3 УК РФ. Уголовную ответственность решили распространить на граждан, которых лишили права управлять механическим автотранспортом, а также на лиц, подвергнувшихся административному наказанию за такое же правонарушение.
Уголовная ответственность также ожидает лиц с судимостями за совершение преступлений, которые связаны с нарушениями ПДД. В частности, речь идет о статьях 264 и 264.3 УК РФ.
Для водителей, нарушивших закон, предусмотрено наказание в виде выплаты штрафа в сумме от 50 до 300 тысяч рублей либо тюремное заключение на срок до двух лет.
Кроме того, в силу вступает четвертая часть статьи 12.7 КоАП России. Она предусматривает административную ответственность для лиц, повторно управляющих механическим автотранспортом без специальных прав в тех случаях, когда у нарушения нет признаков уголовно наказуемых действий. Нарушителей ожидает штраф в сумме от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на протяжении 150-200 часов.
С 1 июля 2022 года в России начала работать единая база злостных нарушителей ПДД. Она получила название «Витрина данных ГИБДД». Руководители компаний и организаций могут выяснять, нарушали ли их водители ПДД, и лишали ли их удостоверений. Следить за такой информацией могут и автовладельцы.