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Беженцев отвезли в больницу в Тагиле, а ГИБДД начала проверку после опасной езды

Беженцев отвезли в больницу в Тагиле, а ГИБДД начала проверку после опасной езды

25 июля, 18:08
Фото: TagilCity.ru
Украинских беженцев с симптомами отравления госпитализировали в больницу в Нижнем Тагиле, а ГИБДД начала проверку после опасной езды тагильчан, сидящих на дверях легковушки. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25 июля.

Украинских беженцев госпитализировали в больницу в Нижнем Тагиле. Предварительно известно, что у 10 прибывших граждан диагностировали диарею и тошноту, из-за чего вероятно им ставится диагноз «отравление».

Украинских беженцев госпитализировали в больницу в Нижнем Тагиле
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Диоксид азота превысил норму в два раза во время замеров тагильского воздуха 25 июля. Замеры проходили возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +24 градуса и северо-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

Диоксид азота превысил норму в два раза во время замеров тагильского воздуха 25 июля
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Одно из любимых мест отдыха тагильчан Иван-озеро почти обмелело после начала восстановления плотины, на Черноисточинском пруду массово погибает рыба, а с дымящей лесопилкой на Тагилстрое разбирались чиновники. 

Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
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Нижний Тагил засыпало градом во время грозы. Крупный град был замечен в разных районах города. Аналогичная погода предсказывается и на завтра, 26 июля.

Нижний Тагил засыпало градом во время грозы
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ГИБДД начала проверку после опасной езды тагильчан в День металлурга. Поводом послужила публикация TagilCity.ru от 18 июля, в которой сообщалось о молодых людях, которые передвигались по улицам города, сидя на дверях отечественной машины.

ГИБДД начала проверку после опасной езды тагильчан в День металлурга
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