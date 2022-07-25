Биатлонный комплекс Шипулина начнут строить в 2023 году в Екатеринбурге

Напомним, что ради стройки комплекса была запланирована масштабная вырубка деревьев в Московском лесопарке. Общественники выступили против строительства во благо сохранения парковой зоны. Свою просьбу они оформили в письменном виде и направили губернатору региона и президенту РФ.