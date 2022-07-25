Биатлонный комплекс Шипулина начнут строить в 2023 году в Екатеринбурге

Posted 25 июля 2022, 09:02
Published 25 июля 2022, 09:02
Modified 25 июля 2022, 09:02
Updated 25 июля 2022, 09:02
Против строительства данного объекта выступали местные активисты. Тем не менее стройка состоится, сообщает издание ТАСС, ссылаясь на парламентария Госдумы Антона Шипулина.
Депутат отмечает, что в ланах - около пяти этапов строительства. Цена проекта пока уточняется. Сроки также зависят от того, какова конечная стоимость строительства объекта. Приблизительно потребуется 2-3 года.
Напомним, что ради стройки комплекса была запланирована масштабная вырубка деревьев в Московском лесопарке. Общественники выступили против строительства во благо сохранения парковой зоны. Свою просьбу они оформили в письменном виде и направили губернатору региона и президенту РФ.
В своем письме они отмечали, что данная территория также граничит с участком, на котором захоронены останки жертв репрессий.