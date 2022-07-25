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Posted 25 июля 2022, 09:02

Published 25 июля 2022, 09:02

Modified 25 июля 2022, 09:02

Updated 25 июля 2022, 09:02

Биатлонный комплекс Шипулина начнут строить в 2023 году в Екатеринбурге

Биатлонный комплекс Шипулина начнут строить в 2023 году в Екатеринбурге

25 июля 2022, 09:02
Фото: 1MI.
11-м километре Московского тракта в Екатеринбурге в следующем году начнется строительство биатлонного комплекса.

Против строительства данного объекта выступали местные активисты. Тем не менее стройка состоится, сообщает издание ТАСС, ссылаясь на парламентария Госдумы Антона Шипулина.

Депутат отмечает, что в ланах - около пяти этапов строительства. Цена проекта пока уточняется. Сроки также зависят от того, какова конечная стоимость строительства объекта. Приблизительно потребуется 2-3 года.

Напомним, что ради стройки комплекса была запланирована масштабная вырубка деревьев в Московском лесопарке. Общественники выступили против строительства во благо сохранения парковой зоны. Свою просьбу они оформили в письменном виде и направили губернатору региона и президенту РФ. 

В своем письме они отмечали, что данная территория также граничит с участком, на котором захоронены останки жертв репрессий.

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