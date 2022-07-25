Более 600 детей в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения в этом году

Однако не все родители следят за своими детьми. Подписчица редакции TagilCity.ru сообщила, что подростки после катания на новой скейт-площадке часто «выходят» из парка Металлургов через проем в заборе и пересекают дорогу в неположенном месте на перекрестке улиц Гастелло и Металлургов. Она считает, что это очень опасно, так как дети могут попасть под колеса транспортных средств.