Более 600 детей в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения в этом году

Сотрудники ГИБДД проводят не только рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения детьми, но и профилактические беседы о безопасном поведении в парках и местах скопления несовершеннолетних, в том числе на и на скейт-площадках, — рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В ведомстве отметили, что родители должны ежедневно рассказывать детям о правилах безопасного поведения на дорогах, а также, в целях сохранения жизни и здоровья юных тагильчан, осуществлять контроль за их досугом.
Однако не все родители следят за своими детьми. Подписчица редакции TagilCity.ru сообщила, что подростки после катания на новой скейт-площадке часто «выходят» из парка Металлургов через проем в заборе и пересекают дорогу в неположенном месте на перекрестке улиц Гастелло и Металлургов. Она считает, что это очень опасно, так как дети могут попасть под колеса транспортных средств.
В ГИБДД рассказали, что в районе парка в этом году было зафиксировано семь нарушений ПДД подростками, а на улице Металлургов — 23.
Переход проезжей части на данном участке является нарушением правил дорожного движения. При переходе дороги по пешеходному переходу ребенок должен слезть со средства индивидуальной мобильности, убедиться в своей безопасности, и переходить проезжую часть, везя самокат рядом, — пояснили в ведомстве.
Однако полицейские не могут по законодательству выписывать штрафы тагильчанам до 16 лет за нарушение ПДД. В случае выявления, информация об этом направляется по месту обучения ребенка и отдел ПДН.
Если сотрудник ПДН при рассмотрении усмотрит ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, то может привлечь родителей к административной ответственности. Есть еще дети-водители, которые управляют транспортными средствами, — это явная угроза жизни и здоровью ребенка. В таких случаях однозначно материалы направляются инспектору по делам несовершеннолетних, — рассказал журналисту TagilCity.ru замначальника нижнетагильского отдела ГИБДД Сергей Бернгардт.
Напомним, более 100 детей нарушили в 2022 году комендантский час в Нижнем Тагиле. Несовершеннолетние были доставлены в отделения полиции. 88 материалов направлены в ПДН.