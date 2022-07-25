Больного мужчину жестко скрутили полицейские на детской площадке в Краснотурьинске

После этого силовики взяли мужчину за руки и ноги и понесли в машину, сообщается в группе «Краснотурьинск Live». Пострадавший, по словам очевидцев, был задержан при выходе из магазина.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские заметили группу выпивающих мужчин на детской площадке во время патрулирования улиц. После замечания они ушли, но через какое-то время одного из мужчин наряд заметил при выходе из магазина «Красное и белое».
Когда пострадавший увидел стражей правопорядка, то стал вести себя неадекватно. Поэтому было решено доставить его в отделение полиции.
Однако мужчина стал оказывать сопротивление и силовикам пришлось его задержать. По поводу больной руки Горелых заявил, что, по словам самого мужчины, он получил травму давно. Он добавил, что от медосвидетельствования задержанный отказался.
Мужчина 1987 года рождения, по словам Горелых, уже имеет судимость за грабёж и кражу. Сейчас в отношении него составляется протокол за неповиновение законным требованиям представителей власти. Суд над ним состоится 25 июля. Теперь мужчине грозит до 15 суток ареста.