Больного мужчину жестко скрутили полицейские на детской площадке в Краснотурьинске

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские заметили группу выпивающих мужчин на детской площадке во время патрулирования улиц. После замечания они ушли, но через какое-то время одного из мужчин наряд заметил при выходе из магазина «Красное и белое».