Бывший глава Тагилбанка оправдан судом по делу о фальсификации

В феврале 2022 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Алексея Чеканова виновным в подначивании к фальсификации отчетности финансовой организации и обязал выплатить штраф в сумме 400 тысяч рублей. Подчиненных Чеканова, Ларису Пестову и Оксану Логинову, обвиняли в фальсификации отчетности банка. Тагильский суд вынес обвинительный приговор всем троим.