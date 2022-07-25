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Бывший глава Тагилбанка оправдан судом по делу о фальсификации

Бывший глава Тагилбанка оправдан судом по делу о фальсификации

25 июля, 16:43
Фото: 1MI
Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу на приговор экс-главы Тагилбанка Алексея Чеканова.

В феврале 2022 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Алексея Чеканова виновным в подначивании к фальсификации отчетности финансовой организации и обязал выплатить штраф в сумме 400 тысяч рублей. Подчиненных Чеканова, Ларису Пестову и Оксану Логинову, обвиняли в фальсификации отчетности банка. Тагильский суд вынес обвинительный приговор всем троим. 

По мнению следствия, в 2017-2018 годах руководство банка предоставляло ЦБ РФ фиктивные финансовые отчеты с завышенными показателями эффективности, что после обнаружения привело к отзыву у банка лицензии.  

В Свердловском областном суде Чеканова оправдали, а вот приговор двум его подчиненным оставлен без изменений, сообщает РБК. 

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#Ринат Камалиев#Общество#Нижний Тагил#Алексей Чеканов#Тагилбанк#Банк#Коммерция#ЦБ РФ#Приговор#Апелляция#Отчетность
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