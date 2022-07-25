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Posted 25 июля 2022, 14:26

Published 25 июля 2022, 14:26

Modified 25 июля 2022, 17:16

Updated 25 июля 2022, 17:16

Чиновница из Артемовского проигнорировала жалобу и получила штраф

Чиновница из Артемовского проигнорировала жалобу и получила штраф

25 июля 2022, 14:26
Фото: 1MI.
За ненадлежащее исполнение обязанностей к ответственности привлечена начальник управления образования Артемовского.

Городская прокуратура города Артемовский проверила обращение местного жителя. Он жаловался на то, что местное управление образования в установленные законом сроки не ответило на его письмо. 

Известно, что 24 февраля 2022 года житель Артемовского написал заявление руководительнице управления в связи с фактом проблем с присмотром за его ребенком в дошкольном учреждении. В обход требований федерального законодательства в течение месяца гражданин ответа не получил. 

Из-за выявленного правонарушения прокуратура возбудила административное дело в отношении главы управления образования. В результате, чиновница была оштрафована на 5 тысяч рублей. 

Прокурор внес также представление об устранении допущенного нарушения, так что гражданин получил запоздалый ответ на волновавший его вопрос, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

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