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Детский сад горел в Екатеринбурге

Детский сад горел в Екатеринбурге

25 июля, 21:29
Фото: 1MI
Пожар произошел в детском саду № 150 в Екатеринбурге.

Вечером 25 июля возгорание произошло в Академическом районе уральской столицы. Запылал детский сад № 150, находящийся по адресу улица Академика Парина, 39а. Очевидцы сообщают Е1 о мощных клубах дыма, поднимающихся над крышей. 

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в здании случилось короткое замыкание без последующего горения. Воспитанников на момент ЧП в саду не было, эвакуация не потребовалось. В тушении были задействованы две машины и семь человек личного состава. 

В свою очередь, в Нижнем Тагиле на выходных во время пожаров выгорели частный дом в коллективном саду «Роща» и кафе Subway. Однако в обоих случаях дело ограничилось материальным ущербом, обошлось без пострадавших. 

Кафе и садовый дом горели за выходные в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Детский сад#Детсад#Задымление#Дым#Проводка#Пожарные#МЧС#Ринат Камалиев
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