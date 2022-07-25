Детский сад горел в Екатеринбурге

Вечером 25 июля возгорание произошло в Академическом районе уральской столицы. Запылал детский сад № 150, находящийся по адресу улица Академика Парина, 39а. Очевидцы сообщают Е1 о мощных клубах дыма, поднимающихся над крышей.
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в здании случилось короткое замыкание без последующего горения. Воспитанников на момент ЧП в саду не было, эвакуация не потребовалось. В тушении были задействованы две машины и семь человек личного состава.
В свою очередь, в Нижнем Тагиле на выходных во время пожаров выгорели частный дом в коллективном саду «Роща» и кафе Subway. Однако в обоих случаях дело ограничилось материальным ущербом, обошлось без пострадавших.