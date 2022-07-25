Экс-губернатор Россель осенью покинет пост сенатора

Возглавлявший Свердловскую область с 1991 по 2019 годы политик осенью сложит с себя полномочия сенатора. Политик не попал в список кандидатов, которых Евгений Куйвашев в случае победы на губернаторских выборах делегирует представлять регион в верхней палате российского парламента, сообщили ТАСС в областном отделении «Единой России».
Россель не вошел в список, который Куйвашев подал в облизбирком. Там оказались сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Левина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий. В случае очередного избрания Евгения Куйвашева именно кто-то из них станет представителем губернатора в Сенате, рассказали в ЕР.
Эдуард Россель сообщил, что сам решил покинуть Совет Федерации по семейным обстоятельствам.
Я отказался. Евгений Владимирович сказал мне, что, пока он губернатор, я буду членом Совета Федерации. Но у меня серьезные семейные проблемы, я не могу по шесть или по десять дней отсутствовать дома. Поэтому я принял решение никуда не ходить уже, все, – прокомментировал ситуацию с невыдвижением Россель.