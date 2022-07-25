Экс-губернатор Россель осенью покинет пост сенатора

Россель не вошел в список, который Куйвашев подал в облизбирком. Там оказались сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Левина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий. В случае очередного избрания Евгения Куйвашева именно кто-то из них станет представителем губернатора в Сенате, рассказали в ЕР.