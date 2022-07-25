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Posted 25 июля 2022, 11:12

Published 25 июля 2022, 11:12

Modified 25 июля 2022, 17:20

Updated 25 июля 2022, 17:20

Евгений Куйвашев выдвинулся на выборы губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев выдвинулся на выборы губернатора Свердловской области

25 июля 2022, 11:12
Фото: 1MI.
Нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь поборется за кресло главы региона.

Глава зарегистрировался одним из последним на губернаторских выборах.  Сами выборы состоятся в сентябре. А кандидаты начали выдвигаться на прошлой неделе. 

Всего посоревнуется за престижную должность пять человек. Четверо из них подали заявления оперативно, еще в начале старта набора.

Евгений Куйвашев считается основным кандидатом. Он был выдвинут на конференции «Единой России» 14 июня. С 2022 года Куйвашев является еще и главой регионального отделения вышеуказанной фракции.

#Политика#Новости УрФО#Губернатор#Евгений Куйвашев#Выбор
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