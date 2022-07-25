Евгений Куйвашев выдвинулся на выборы губернатора Свердловской области

Posted 25 июля 2022, 11:12
Published 25 июля 2022, 11:12
Modified 25 июля 2022, 17:20
Updated 25 июля 2022, 17:20
Глава зарегистрировался одним из последним на губернаторских выборах. Сами выборы состоятся в сентябре. А кандидаты начали выдвигаться на прошлой неделе.
Всего посоревнуется за престижную должность пять человек. Четверо из них подали заявления оперативно, еще в начале старта набора.
Евгений Куйвашев считается основным кандидатом. Он был выдвинут на конференции «Единой России» 14 июня. С 2022 года Куйвашев является еще и главой регионального отделения вышеуказанной фракции.