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ГИБДД начала проверку после опасной езды тагильчан в День металлурга

ГИБДД начала проверку после опасной езды тагильчан в День металлурга

25 июля, 15:06
Фото: TagilCity.ru
Сотрудники местной Госавтоинспекции организовали проверку после того, как тагильчане разъезжали по городу, сидя на дверях отечественной легковушки.

Поводом для проверки ведомства послужила публикация TagilCity.ru от 18 июля. Тогда в распоряжении редакции оказалось видео, где трое пассажиров сидят на дверях отечественного автомобиля прямо во время движения.

Такое поведение недопустимо, является нарушением Правил дорожного движения. В ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту проводится проверка, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды местной ГИБДД.

Напомним, в поселке Полеводство под Екатеринбургом группа подростков разъезжает на квадроциклах и мотоциклах прямо по газонам и тротуарам, чем беспокоят местных жителей. 

Опасную езду на машине устроили тагильчане в День металлурга
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