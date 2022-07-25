ГИБДД начала проверку после опасной езды тагильчан в День металлурга

Поводом для проверки ведомства послужила публикация TagilCity.ru от 18 июля. Тогда в распоряжении редакции оказалось видео, где трое пассажиров сидят на дверях отечественного автомобиля прямо во время движения.
Такое поведение недопустимо, является нарушением Правил дорожного движения. В ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту проводится проверка, — рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды местной ГИБДД.
Напомним, в поселке Полеводство под Екатеринбургом группа подростков разъезжает на квадроциклах и мотоциклах прямо по газонам и тротуарам, чем беспокоят местных жителей.