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Кафе и садовый дом горели за выходные в Нижнем Тагиле

Кафе и садовый дом горели за выходные в Нижнем Тагиле

25 июля, 13:50
Фото: Отдел надзорной деятельности
Пожары в точке общепита и в коллективном саду произошли в Нижнем Тагиле за минувшие выходные.

Вечером 23 июля случился пожар на улице Строителей. Загорелось кафе Subway. Возгорание нанесло существенный урон кухонному оборудованию и прочей собственности заведения. Три сотрудника пытались самостоятельно потушить помещение до прибытия пожарных. Пожарные совладали с огнем за десять минут. По предварительным данным, причиной неисправности стала неполадка кофемашины. 

Фото: Отдел надзорной деятельности

Ночью 24 июля в коллективном саду «Роща» на станции 353 км на площади 66 квадратных метров загорелись садовый дом и прилегающие постройки. Пожарные потушили дом, однако дом практически уничтожен пламенем. Но хозяева спаслись, вовремя заметив возгорание, начавшееся на втором этаже, и выйдя на улицу. Вероятно, к этому пожару привели проблемы с проводкой.  

Ресторан сети быстрого питания Subway сгорел в центре Нижнего Тагила
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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Возгорание#Кафе#Коллективный сад#Subway#Пожарные#Проводка#Неисправность#Спаслись#Ринат Камалиев
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