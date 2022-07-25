Кафе и садовый дом горели за выходные в Нижнем Тагиле

Ночью 24 июля в коллективном саду «Роща» на станции 353 км на площади 66 квадратных метров загорелись садовый дом и прилегающие постройки. Пожарные потушили дом, однако дом практически уничтожен пламенем. Но хозяева спаслись, вовремя заметив возгорание, начавшееся на втором этаже, и выйдя на улицу. Вероятно, к этому пожару привели проблемы с проводкой.