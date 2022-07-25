Кафе и садовый дом горели за выходные в Нижнем Тагиле

Вечером 23 июля случился пожар на улице Строителей. Загорелось кафе Subway. Возгорание нанесло существенный урон кухонному оборудованию и прочей собственности заведения. Три сотрудника пытались самостоятельно потушить помещение до прибытия пожарных. Пожарные совладали с огнем за десять минут. По предварительным данным, причиной неисправности стала неполадка кофемашины.
Ночью 24 июля в коллективном саду «Роща» на станции 353 км на площади 66 квадратных метров загорелись садовый дом и прилегающие постройки. Пожарные потушили дом, однако дом практически уничтожен пламенем. Но хозяева спаслись, вовремя заметив возгорание, начавшееся на втором этаже, и выйдя на улицу. Вероятно, к этому пожару привели проблемы с проводкой.