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Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила

Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила

Сегодня, 10:31
Фото: администрация Нижнего Тагила
Определилась компания, которая изготовит сувенирную продукцию к 300-летию Нижнего Тагила. В ходе аукциона она снизила начальную стоимость товара почти в два раза.

20 компаний изъявили желание взять заказ на изготовление 500 футболок, бейсболок, термокружек и шопперов с юбилейным логотипом Нижнего Тагила. В итоге победителем стало рекламное агентство ООО ЦМИК из Воронежа. Фирма снизила стоимость товаров и доставки с 817 до 490 тысяч рублей. Выполнить условия контракта она должна в течение пяти дней со дня подписания документов.

Напомним, что каждая единица сувенирной продукции должна соответствовать жестким требованиям. Так, белая футболка и зеленый шоппер должны быть сшиты из хлопка, кепка иметь металлическую застежку, а кружка — двухслойный пластик и герметичную крышку.

Масштабное празднование юбилея Нижнего Тагила состоится в середине августа. Ранее мэрия города анонсировала трехдневную программу. В эти дни также запланировано открытие знаковых объектов: моста через Тагильский пруд, Привокзальной площади и стелы «Город трудовой доблести».

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