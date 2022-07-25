Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила

20 компаний изъявили желание взять заказ на изготовление 500 футболок, бейсболок, термокружек и шопперов с юбилейным логотипом Нижнего Тагила. В итоге победителем стало рекламное агентство ООО ЦМИК из Воронежа. Фирма снизила стоимость товаров и доставки с 817 до 490 тысяч рублей. Выполнить условия контракта она должна в течение пяти дней со дня подписания документов.
Напомним, что каждая единица сувенирной продукции должна соответствовать жестким требованиям. Так, белая футболка и зеленый шоппер должны быть сшиты из хлопка, кепка иметь металлическую застежку, а кружка — двухслойный пластик и герметичную крышку.
Масштабное празднование юбилея Нижнего Тагила состоится в середине августа. Ранее мэрия города анонсировала трехдневную программу. В эти дни также запланировано открытие знаковых объектов: моста через Тагильский пруд, Привокзальной площади и стелы «Город трудовой доблести».