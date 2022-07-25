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Лосей, косуль и бурых медведей разрешили убивать в Свердловской области

Лосей, косуль и бурых медведей разрешили убивать в Свердловской области

25 июля, 18:44
Фото: 1MI
Руководство Свердловской области подсчитало, сколько животных может быть за сезон убито охотниками без ущерба окружающей среде.

Руководство Свердловской области провело мониторинг количества разных видов живности в лесах региона. На основании этих данных рассчитано, какое количество особей зверей можно предоставить на добычу охотникам.

Разработанные и утвержденные властями лимит и квоты продействуют с 1 августа 2022 до 1 августа 2023 года. Показатели рассчитаны таким образом, что даже при максимальном успехе охотников численность популяций не должна пойти на убыль. 

За год трофеями охотников могут стать 3571 лось, 5057 косуль и 794 бурых медведя. Также разрешено добыть 486 барсуков, 751 соболя и 24 рыси, рассказали в департаменте информационной политики области. Кроме того, народу манси в районе Ивлеля позволено добыть десять лосей. Для национального меньшинства разработана специальная квота. 

В региональном департаменте по охране животного мира заявляют, что увеличено большинство квот, так как животные довольно активно размножаются. Лишь по барсукам квота снижена. Барсуки - норные животные, подсчитать их точную численность сложно, и в этом году заметили меньше барсуков, чем год назад.

Разрешение на охоту в специальных угодьях выдает департамент по охране животного мира Свердловской области. Заявление можно подать в ведомство, в отделение МФЦ или через сайт Госуслуг.

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