Лосей, косуль и бурых медведей разрешили убивать в Свердловской области

В региональном департаменте по охране животного мира заявляют, что увеличено большинство квот, так как животные довольно активно размножаются. Лишь по барсукам квота снижена. Барсуки - норные животные, подсчитать их точную численность сложно, и в этом году заметили меньше барсуков, чем год назад.